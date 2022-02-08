生于旧金山的18岁极限滑雪运动员谷爱凌转而选择为母亲的祖籍国中国出战北京冬奥会时,并非没有在中国和美国引发微词与猜想。但随着这位天才少女2月8日的自由式滑雪大跳台挑战自我，逆转夺冠，更多人正在为她所呈现的奥运精神和对年轻女孩群体去参加体育运动，在各领域挑战自我的引领作用而喝彩。点击以下视频，走近北京的王府井大街观赛民众身边。

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谷爱凌，摄于2月8日。 © AP供图

谷爱凌在本次自由式滑雪大跳台决赛第二轮结束后位列第二，通过第三轮惊艳全场的左转双周偏轴转体1620惊艳表现，获得94.50分逆转比分，最终以总比分188.25分夺冠。这是她的冬奥首金，也是中国队的第三金。法国选手Tess Ledeux为亚军，瑞士选手Mathilde Gremaud季军。

周二，在北京市中心著名的购物区王府井大街上，人们聚集在一处大屏幕前观赛。他们看到谷爱凌的名字，欢呼起来。有前来购物顺便观赛民众表示，“这非常令人振奋，谷爱凌是华裔，她已经回到中国，我为她感到骄傲”。

谷爱凌的母亲来自中国，本职工作之余是一名滑雪教练。在母亲的引导和加利福尼亚的滑雪学习之下，她很快展露头角，并最终选择代表中国出战。她曾表示，自己想要在运动领域，为中国年轻的女孩群体树立正向榜样。