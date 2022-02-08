台湾宣布开放日本福岛等五县食品进口国民党指违背公投结果

日本311大地震导致福岛核电厂辐射外泄后，台湾就禁止福岛等五县食品进口。历经11年，台湾官方今天宣布，有条件解除这项禁令，预计2月下旬正式生效。总统蔡英文透过脸书表示，在严格把关的前提下，要充满自信，更进一步参与像跨太平洋伙伴全面进步协议（CPTPP）等高标准的国际经贸体制，把握全球供应链重组的契机，让台湾走向世界，创造更多机会和繁荣发展。

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2011年3月11日日本东北地方发生大地震，引发福岛核电厂辐射外泄事故，同年3月25日起，台湾禁止福岛、茨城、枥木、群马、千叶等五个县食品进口。

台湾行政院发言人罗秉成今天在记者会中指出，这11年来，日本国内采取比国际标准更严的管制措施，相关产品风险趋降，且目前CPTPP以及美国、以色列等40多国已经完全解除管制，全世界只剩台湾与中国完全禁止福岛五县食品。

他说，就连香港、澳门都已放宽相关管制措施，台湾是以外贸为主的国家，如果要加入高标准的CPTPP，不能故步自封，无视科学标准与证据。因此决定秉持「三配套、三原则」的方式解禁。

所谓「三原则」是指回归科学检验、比国际标准更严格，以及为民众食安把关；至于「三配套」是指「从禁止特定地区进口」改为「禁止特定产品进口」；针对具风险品项要求辐射证明加产地证明；以及，福岛等五个县的食品在边境100%检验。

国民党立院党团总召曾铭宗表示，反核食公投是经过779万票民意通过的重大决定，民进党政府竟在没有跟人民沟通的情况下突袭开放，国民党绝对无法接受，给予最严厉谴责。

他说，台湾对日本去年出超高达新台币七千亿元，在与日本谈判上明明可以更强势一些，却自我矮化，为了试图换取可能加入CPTPP（跨太平洋伙伴全面进步协议） 的空泛承诺，拿人民健康作为交换、突袭开放核食进口，相信全民都无法认同。

曾铭宗表示，政府如果不愿为人民食安确实把关，国民党会代位监督，将会提出更周延完整、确保民众健康的机制，包括如何前往日本实地查厂，收集产品后送验，并公布检验报告，以及要求相关产品进口后的流向要有追踪机制等。