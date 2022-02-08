约翰逊会晤立陶宛总理重申对中国动用胁迫经贸手段感到失望

英国首相约翰逊周二在伦敦会晤立陶宛总理希莫尼特表示，在乌克兰紧张局势下支持立陶宛，约翰逊并重申，英国对中国动用胁迫经贸手段感到失望。约翰逊称，英国与立陶宛的关系“比以往任何时候都更加密切”。

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法新社消息，约翰逊在会晤陶宛总理希莫尼特时说，英国支持立陶宛，也支持所有北约的盟友。在白俄罗斯移民等所有"我们所面对的问题上"，英国都支持立陶宛。

据英国首相府会议纪要，两位领导人强调，俄罗斯入侵乌克兰将是一个“灾难性的错误”，并强调需要继续向乌克兰提供经济和国防支持。

此前德国和英国宣布，将分别向立陶宛和波兰各增派350名士兵。约翰逊并在《泰晤士报》的一篇专栏文章中表示，他正在考虑派遣英国军用战斗机和军舰保护东南欧。

另据中央社报道，约翰逊在会谈中重申，英国对中国动用胁迫经贸手段感到失望。

希莫尼特感谢英国支持欧盟在世贸组织对中国提诉案。英国国际贸易大臣屈维里安此前表示，英国支持立陶宛和欧盟等盟友抵抗中国的胁迫性贸易作为，将要求以第3方身份参与欧盟在WTO的咨商程序。

立陶宛与中国关系因立陶宛去年率先宣布退出中国与中东欧国家的17+1互动机制、台湾获允在立陶宛首都维尔纽斯设立"台湾代表处"等事件而恶化，中国使出经贸、外交胁迫等报复手段，影响欧盟供应链，欧盟1月27日在WTO对中国提诉，WTO要求欧中在60天内寻求透过咨商解决争端，如未成功，欧盟可请求成立争端解决小组。

立陶宛与英国的关系一向密切，双方在安全、经贸事务等领域密切合作。双方周二同意将进一步深化两国经贸连结、强化在高附加价值领域的合作，包括离岸风电、可再生能源和金融科技等项目。