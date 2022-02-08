美国国务院劝告美国人勿去日本

7日，美国国务院建议美国民众停止前往新冠病毒感染正在蔓延的日本，对日本的警戒水平提高了四个级别中最高级别“4级”，也就是劝告美国国民停止前往日本，而到目前为止，日本一直是“3级”，也就是对去日本需要谨慎考虑。

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美国疾病控制与预防中心（CDC）7日基于提高日本感染风险做出决定。国务院的建议在法律上不具有强制执行力，但如果无法避免前往日本，则需要接种疫苗并避免与身体状况不良的人接触。

国务院还针对感染迅速蔓延的亚美尼亚、古巴、阿曼等国提出了新的暂停旅行建议。

据日本ANN统计，7日，日本新增感染新冠病毒者68，040人。这是周一有史以来的最高数字，东京新增12，211例感染者,除了东京之外，大阪有8，308人，神奈川县6，558人，埼玉县5，722人等。

共有113人死亡，大阪16人，北海道、静冈、鹿儿岛9人等·。

日本新冠病毒感染人数5日超过10万.1日和3日新增感染者也都超过10万.

据厚生劳动省称，截至7日，全国新型冠状病毒重症患者人数较前一日减少2人，为1，141人。

本月3日，重症人数近4个月来首次突破1000人，以后连续3天突破1100人。

而据厚生劳动省称，截至2月3日，全国新型冠状病毒重症病例为1042例，较前一日增加131例。这是自 2021 年 9 月 27 日以来，大约四个月来日本的重病患者人数首次超过 1000 人。

在过去的感染高峰期，全国重症人数一直在1000-2000人之间。 2021 年 9 月 3 日，创下 2，223 人的历史新高，此后有所下降，自 去年11 月以来曾跌破 100。