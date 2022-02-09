法专家：中国远洋渔船威胁海洋生态多样性

由法国政府牵头举办的为其三天的国际海洋峰会2月9日在法国布里坦尼省的布莱斯特市拉开帷幕，数十个国家的政府首脑将出席此次峰会。

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此次峰会的宗旨是如何加强对海洋资源的保护，维护海洋生物多样性。峰会的主要议事日程是北极的生态以及资源保护，减少海洋中的塑料垃圾，减少海洋污染等等，但是，中国与俄罗斯这两大国家的缺席使会议能否取得进展成为疑问。

中国最近几十年来的海洋活动引发专家以及环保人士的担忧，法国海洋学院以及东方语言学院地缘政治研究专家Emmanuel Véron 先生在接受法广采访时特别对中国渔船在海上的非法操作提出谴责：他说： “我认为必须强调的是，中华人民共和国是在牙买加蒙特哥湾达成的国际海洋法的签署国，国际海洋法签署于1982年，正式实施于1994年，必须指出的是，虽然中国签署了国际海洋法，但是，中国在海上的活动与海洋法相违背。我并不是要对此作出道德上的审判，我只是要强调这样一个事实：中国的渔船在海上的捕鱼活动不遵守海洋法中有关捕鱼法的规定，中国渔船甚至在海洋自然保护区捕鱼，中国渔船本身也不尊捕鱼行业的相关规定。无论是在美洲的智利，秘鲁等国还是在非洲地区几乎所有的海域。这不仅威胁非洲本地的捕鱼行业，渔民因缺乏资源而失业，造成社会问题，而且，还严重影响海洋的生态平衡，对海洋生物多样性构成严重威胁。过渡捕鱼导致多种鱼类的生存难以为继，在未来几年内，许多鱼类都将消失。我在这里不想提到中国渔船上渔民的工作条件，中国渔船从宁波出发往往在海上作业十多个月，船员一般是来自内地的农民，他们受到非人道的剥削，这一切都是为了满足中国国内的消费需要，我并不认为中国人就不应该消费，中国人当然也可以享受现代生活，但这是一个如何保持平衡的问题。这是每个国家的责任，但是，中国政府不仅不敦促渔业作业者遵守法律，而且还鼓励他们，并且资助他们。这也是政府维稳的需要，中国人虽然生活在独裁体制下，但是至少吃鱼还有油炸鱿鱼圈。”