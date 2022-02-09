爱丽舍宫：马克龙俄、乌外交访问"达到预期目标"

法国总统府爱丽舍宫表示，总统马克龙在莫斯科、基辅和柏林的外交穿梭访问"达到了预期的目标"；乌克兰周三表示，欧洲为避免俄罗斯入侵乌克兰进行的外交努力正在发挥作用，"外交解决危机希望增大"；英国外相周三赴莫斯科警告俄罗斯不选择和平将面临制裁；英国首相约翰逊周四将亲自出访波兰视察当地驻军。

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法新社消息，乌克兰外长库列巴在与西班牙外相阿尔巴雷斯会谈后表示，外交解决(乌克兰危机）已经展现出"切实的希望"，他认为，虽然局势依然紧张，但在可控的范围中。外交努力在继续降低紧张局势。乌克兰政府认为，西方国家对俄罗斯前所未有的制裁威胁，以及近日欧洲的外交努力，都降低了在欧洲爆发战争的可能。

法国总统府爱丽舍宫周三表示，总统马克龙在莫斯科、基辅和柏林的外交穿梭访问"达到了预期的目标"，在降低俄罗斯与乌克兰紧张上"取得进展"。法国总统府也同时表示，不能期待立竿见影的成效。

马克龙周三再次与美国总统拜登通话，并与波罗的海三国领导人会谈分享访问成果。

爱丽舍宫表示，"目标已经实现"，在紧张局势不断升级的情况下，(外交努力）得以使各方都"暂停下来"，并开始考虑降低紧张的途径。总统府称，在马克龙与乌克兰总统泽连斯基以及俄罗斯总统普京分别会晤后，局势已经出现"积极的信号"。"我们开辟了一个愿景，而且获得了解决问题的可行的途径。

德国总理朔尔茨对近几天欧洲与俄罗斯密切的外交磋商取得的"进展"表示欢迎。朔尔茨表示， “我们的使命是确保欧洲的安全，我相信我们会实现这一目标”。

另据报道，英国外相特拉斯周三前往莫斯科，将向俄罗斯传达克里姆林宫在乌克兰危机中必须选择和平道路，否则将面临西方制裁的"重大后果"。

这是英国外相4年多来首次访问俄罗斯，特拉斯将和俄国外长拉夫罗夫会面，同时也将呼吁莫斯科当局遵守国际承诺，尊重乌克兰主权。

特拉斯周三展开两天的访俄行程，她在声明稿中表示："英国坚决支持乌克兰的自由民主"。她表示，"我会敦促俄罗斯寻求外交解决，并表明俄罗斯再度侵略一个主权国家将会对相关各方造成重大后果。"

而英国首相约翰逊周四将亲自出访波兰，视察当地驻军；此外他还将访问位于比利时布鲁塞尔的北约组织总部。

波兰外交部发言人周三表示，约翰逊将偕同波兰总理莫拉维茨奇一起视察驻扎波兰的英军；随后约翰逊将与波兰总统杜达会晤，商讨应对乌克兰危机。

约翰逊将在布鲁塞尔北约总部会见北约秘书长斯托尔腾柏格。