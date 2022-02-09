瑞典宣布疫情结束 取消最后的防疫限制措施

北欧国家瑞典周三宣布，取消最后的防疫限制措施，结束大部分新冠病毒检测；美民主党州放宽防疫限制，纽约解除室内口罩强制令；英格兰拟提前取消所有防疫措施。

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路透社消息，尽管瑞典医院仍面临较大的压力，一些专家学者呼吁政府"谨慎耐心"，瑞典周三还是取消了几乎所有的卫生防疫限制措施。由于奥密克戎变种病毒比其他新冠病较轻，而疫苗接种减少重症患者人数，瑞典上周宣布，将取消限制措施，宣布疫情结束。

瑞典卫生部长哈伦格伦表示，我们所认知的疫情已经结束"。她表示，在传播的速度而言，病毒还在，但新冠病毒已不再被归类为社会危害。

瑞典自周三起，酒吧餐馆重新开放至23点，而且没有人数限制。取消疫苗通行证，室内场所活动也不再限制参加人数。

另外，英国首相约翰逊周三表示，英格兰地区原定在3月24日届满的新型病毒防疫措施或提早在2月底结束。

约翰逊出席下议院首相问答时指，计划在21日国会复会时，公布与病毒共存的政策。他表示，根据目前的情况而言，预计可以提早一个月取消所有本土防疫措施，包括对病毒呈阳性的人士在家隔离的法规。

根据目前规定，所有确诊人士必须自我隔离最少5天。首相府其后补充，该法律将会以指导形式取代，例如呼吁确诊人士不要上班等。

英国11日开始放宽入境英国人士的限制，包括完全接种疫苗的人士无需在出发前接受病毒检测，没接种人士抵达后虽然不用隔离检疫，但仍要接受检测。该措施在3月底之前仍然生效，不过首相府发言人表示，届时将会决定是否废除措施。

另据报道，美国纽约州长凯西·霍楚尔周三宣布，纽约州将在大多数室内公共场所解除须戴口罩的强制令，加入多个民主党执政州的行列终止这项措施，但校园目前仍须维持此令。

法新社报导，凯西·霍楚尔指出，由于香港病例大幅减少，在室内场所口罩强制令10日到期后，她不会对企业延长实行这项措施。她表示，是否继续要求在室内场所戴口罩，将交由个别城市及企业自行决定。但她也提及，目前校园内仍将维持口罩强制令。

此前，加州、新泽西州、康乃狄克州、德拉瓦州及俄勒冈州等民主党执政州，已相继宣布打算解除室内场所与学校的口罩强制令，转向实施与病毒共存的政策。

法国方面，法国负责欧洲事务的国务秘书波恩表示，政府将在未来一周内宣布，对所有完成疫苗接种的非欧盟旅客取消检测义务。