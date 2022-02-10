一墩难求：争抢稀有冰墩墩

北京冬奥会赛场上运动员们竞逐着奖牌，奥运专卖店里也上演着争抢稀有毛绒玩具的“大战”。冰墩墩，这个穿着太空服的毛绒熊猫，在媒体的宣传，特别是日本NTV记者辻冈义堂的“痴狂”推荐之下迅速走红，让人们在“一墩难求”的情况下，排队抢购。点击以下内文视频，去北京看看。

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2月9日，奥运闭环媒体中心的特许商品中心门前买到冰墩墩的Vincent。 © AP供图

这款穿着形似透明太空服的熊猫轰动一时，在许多专卖店都已很难买到，就连在奥运会场馆的媒体中心，中国志愿者和外国游客也都需要排几个小时的队，才能买到。

美联社引述新华社报道，称大多数的冰墩墩已经限制每人限购一墩，工厂也已被要求生产更多的冰墩墩。

与许多其他人一起在王附近奥运专卖店排队等候的北京市民朱女士说，媒体对这些玩具的报道，尤其是日本记者辻冈义堂的“痴狂”报道，在中国引发轰动。这家奥运专卖店贴出告示，称2月22日将有新一批冰墩墩上货，每墩价格192元人民币，限“一人一墩”，凭身份证信息购买。

与此同时，在奥运泡泡内的媒体中心，官方纪念品商店开门前几个小时，门前就开始排起了长队。人们热切地等待着新鲜到货的吉祥物毛绒玩具、钥匙链和水晶球上架。大多数人购买这些纪念品，是为了送给家人和朋友。

Vincent是一位年轻的自由职业者，他说他排了三个小时的队，为他的老板抢到了一只冰墩墩，希望老板能够带他前往2024年在巴黎举办的夏季奥运会。

即使在成功购买之后，人们仍需要在奥运媒体中心的中国邮政局外排队等待寄出他们的毛绒礼物。而在闭环泡泡之外，由于中国大多数民众不能参加任何比赛或奥运活动，因此纪念品变得非常抢手。