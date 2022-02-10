中国的“做大政策”：通过规模产生的吸引力

北京2022年冬奥会无时无刻不提醒着人们，中国是如何以“大”来令人印象深刻的。中国一直在做“大”事，加强了其在世界上的地位，也强化了其领导人在国内的政治权力。在乔治亚大学国际传媒系副教授Maria Repnikova看来，中国正在通过规模之大，给国际传输更深刻的印象，例如，“中国有许多大规模的东西，许多大规模的机会能够给你，在这一点上，没人能竞争得过”。点击以下内文视频，了解详情。

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乔治亚大学国际传媒系副教授Maria Repnikova。 © AP供图

Maria Repnikova是一位研究中国的学者。她表示，“在这里，第一个引发你注意的，就是规模之大，无论是政府大楼还是其他建筑或奥运场馆...这会引起人们的注意，然后就会引发人们的思索，中国人是怎么做到，怎么完成的”？

“这是一种中国在规模上产生的吸引力。在软实力方面，美国通过价值观、文化、思想和外交政策产生吸引力；而中国，我认为中国的这种吸引力在很大程度上是通过提供的可能性之多，机会之多，之大来实现的。 所以不仅仅是建筑物或基础设施，也包含对（外国学生的）奖学金，交流，培训，各种经济援助。就好比，中国有这么多可以给你的，没有其他人可以竞争得过。 因此，就中国的存在规模和全球影响力规模而言，很难超越它”。