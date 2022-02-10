乌克兰危机：美中驻联合国大使"针锋相对"

美国驻联合国大使格林菲尔德周四呼吁中国“鼓励俄罗斯乌克兰危机中做出正确的选择"；中国常驻联合国代表张军立即做出回应，要求美国“停止制造紧张”。

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法新社消息，格林菲尔德周四在接受CNN采访时表示，“我们希望中国能发挥作用，鼓励俄罗斯做必要的努力以化解危机"。美国驻联合国大使格林菲尔德表示， “中国1月31日在安理会上曾就保护国家领土完整和国家主权表达了强烈的关切。而俄罗斯目前正在对(邻国）的边境领土完整构成威胁，这正是俄罗斯目前的所作所为。

美国大使强调：中国传达这样的信息极为重要”，“我希望中国驻联合国代表能够转达这一信息”。

中国常驻联合国代表张军在推特上立即做出了反应。他发文称，“我们的信息是一致而明确的：通过外交解决一切争端”。张军并表示， “必须认真考虑俄罗斯在安全方面的正当关切”，他并呼吁美国"停止制造紧张"。

在美国的提议下，安理会于1月底展开乌克兰第一次会议，而在莫斯科提议下，安理会将于2月17日在关于实施2014年和2015年明斯克协议的年度会议上再次讨论乌克兰问题。

俄罗斯被指在乌克兰边境集结了数万名士兵，为迫在眉睫的入侵进行准备。莫斯科则否认有这方面的任何意图，并要求面对北约东扩保证其安全。

在北京冬奥会开幕之际，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京2月4日在北京会晤。中俄随即发表联合声明称，"反对外部势力破坏两国共同周边地区安全和稳定，反对干涉主权国家内政，反对'颜色革命'，将加强在上述领域的协作"。

路透社报道，美国负责东亚暨亚太事务的助理国务卿康达(Daniel Kritenbrink)2月5日表示，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在北京的会晤本应是中国推动俄罗斯缓和与乌克兰紧张局势的机会。他对记者表示，这样的做法是世界对“负责任的大国”的期望。

康达称，“如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，而中国视而不见，这表明中国愿意容忍或默许俄罗斯胁迫乌克兰的努力，即使这些努力让中国难堪，损害欧洲安全，并危及全球和平和经济稳定。”