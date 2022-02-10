北京冬奥 中国品牌在拒洋货呼声下 玩爱国主义冲浪游戏

李宁 中国体操王子曾是2008北京奥运会最后一棒圣火传递手，也是现今李宁体育品集团CEO

北京2022冬奥会正夯，中国体育品牌在爱国主义中冲浪。 可谓中国运动服及运动设备的冠军品牌《安踏》和《李宁》正在打着爱国主义牌，利用抵制外国品牌的呼声，掀起民族主义浪潮，缔造营业佳绩。

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在上海市中心一家豪华购物商场里的安踏旗舰店入口处，这家中国运动品牌自豪地展示了其北京 2022 冬奥产品系列。根据法国世界报现场报道，防风防水的黄色外套、厚厚的羽绒服、T恤、背包，所有的产品上面都置入北京冬奥会图案标志以及中国国旗。

再往前走一点，人体模特身着电蓝色制服，上面还有奥林匹克标志：这些是非卖品，是为那些参加冬奥会的志愿者保留的。这是自2019年以来，与中国冬奥官方合作伙伴的领军运动品牌。它在2月4日北京开幕的冬奥会，负责替参与的中国运动员和全体工作人员着装打扮。

同样是在上海 IAPM 购物中心，稍远一点的地方，安踏的主要竞争对手李宁运动品牌，扛着民族自豪感和北京冬奥会的大旗，在秋冬时尚系列里得心应手地冲浪翻滚。2021年，得益于东京奥运会和冬奥会的前景，中国两大运动品牌的销售量呈现了爆炸式的增长。

这也要感谢中国近几年来一种一直在增强的趋势：《国潮》也就是“国家浪潮”（民族浪潮）。

瑞典 H&M 集团等的外国品牌从网上销售平台被消失:

自 2018 年以来，中国纺织品服饰品牌利用日益高涨的民族主义，将现代或传统中国文化的元素融入其营销中。 成绩斐然：2021年，安踏营业额增长55%，李宁营业额更是增长了65%。

这两家体育服饰用品制造商利用了 2021 年初中国人民抵制西方品牌的机会大举进攻抢滩。

当时，一些著名外国服饰品牌受到全球舆论的监督与压力，而宣布拒绝使用来自新疆地区的棉花，因人权团体抗议中国当局压制强迫劳动，剥削新疆少数民族维吾尔穆斯林。因而也激起中国网民和官方媒体攻击抵制这些外国品牌，给与了中国本土服饰品牌趁机崛起。

事件的反应是巨大的：像 H&M 这样大集团的服饰品牌从中国的市场图和在线上销售平台消失了。 在社交网络上，有些人贴拍自己放火烧了一双耐克运动鞋。 就在此时，李宁却自豪地张贴广告词 ：《我们的产品含有新疆棉 》 ，在这么一阵白热化的舆论意见后，肯定保证产品成功热销。

李宁，是1984年在洛杉矶获得多项奖牌的中国前体操选手；1984，是中国第一次参加奥林匹克运动会竞赛。当时中国还正小心翼翼地稍稍向世界开放。李宁于1989年创立自己的运动品牌，这个品牌的本身就蕴含着奥林匹克的基因。

2008年北京奥运会开幕式上，就是这个运动品牌的创始人--李宁点燃了奥运圣火，它穿过了悬浮在空中的体育场，悬挂在电缆上； 当时这个中国体操王子的品牌正处于巅峰时期。 几年后，李宁品牌形象受损，该品牌也被视为低端产品，难以吸引年轻人。

营销技术不够：

稍加点营销技术、一点《国潮》的助力，加上中美之间的紧张关系，尤其在特朗普总统任期内紧张关系达到顶峰，这将能给李宁品牌第二次喘气的机会。 今天，李宁品牌的公关采取夸张使弄爱国主义、民粹主义，以及某种怀旧情绪。

如今其品牌的名称不再打出英文名称字母，而是以传统的汉字标示出（这是在毛泽东于 1956 年推出简化字之前民间所使用的正体字），前面绘有两个象形文字“中国”（意表着“位于中间的国家”）。 在一双加固鞋底的运动鞋上，扫描条形码和“中国制造”字样成为李宁产品的一种装饰元素。

小心不要落入极端：在网上，李宁有时被批评他将民粹主义作为唯一的卖点，只针对时尚和街头服饰而打造产品。 这一营销策略可能在未来会限制了中国品牌。

上海《大雪顾问咨询机构》的市场部门总监马尔姆斯滕评论说：“他们在研发上的投入不如国际竞争对手多。 运动爱好者正在转求于外国品牌，以满足他们更具专业配备和服装的需求。”她还提醒说：“随着中国健身市场的成熟，中国品牌将不得不改进他们的技术产品。”