布林肯 ：北京对澳洲祭贸易制裁适得其反"中国损失更大"

正在澳大利亚访问的美国国务卿布林肯周四表示，中国对澳洲的贸易制裁"适得其反"，澳洲起而对抗，为世界"树立了十分强有力的榜样"。

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中央社消息，布林肯将出席在澳洲墨尔本举行的"四方安全对话"外长会议，他接受澳洲媒体访问时表示，"中国以经济手段逼迫澳洲，蒙受的损失超过了澳洲"；布林肯并说，北京"下次这么做之前，会先三思"。

"四方安全对话"（QUAD）成员国美国、印度、日本和澳洲的外交部长周五将在墨尔本开会，议程包括反制中国散播假消息和经济胁迫，以及关注俄乌危机。

在北京对价值超过200亿美元的澳洲产品加以抵制情况下，美国商品已取代澳洲商品在中国的部分市场。当被问及各国是否能有比较有效的方法来应对北京贸易胁迫时，布林肯并没有提出直接方案。

布林肯称赞澳洲和澳企在分散市场与供应链方面的作法正确有效，因此展现的"强大韧性"将使中国未来在重施故技之前，会先三思。

澳洲贸易经济学家哈克特（Tim Harcourt）同意布林肯的评估，即中国因惩罚性制裁而蒙受的损失，超过澳洲。他表示，"中国打乱了他们自己的供应链，现在他们的煤炭和铁矿出现短缺，而澳洲出口商则已经能够有效分散市场。"

他说，"他们（中国）有能源安全问题，有粮食安全问题，还有3亿中產阶级子女想上大学，所以任何偏激作法都会伤害到中国自己。"

布林肯指出，尽管日本是澳洲去年的最大新外资来源，但美国通过累积投资存量，仍是澳洲最大投资来源国，对澳洲经济形成支撑。

澳洲、美国和英国去年9月建立的三方安全联盟AUKUS除将核动力技术转移外，布林肯还希望让各界注意到此三国与未来可能加入国之间在安全方面重大的合作，尤其在人工智能与量子等新兴科技以及强化供应链韧性等方面的合作。