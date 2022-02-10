指「国安红线」无处不在 「自由亚洲」撤香港本地评论节目

在中港政府否认美德等21个「媒体自由联盟」成员国指其打压独立媒体之际，总部设在美国的自由亚洲电台宣布，香港「国安红线」无处不在，《基本法》给予在地评论员与主持人的言论自由，无法得到中港法律保障，决定由下月起，暂停现有在地评论与节目的播出，并进行内部检讨，但没有指明检讨方向是否包括该台的新闻采访。将受影响的评论员钟剑华向本台指出，难以评论电台做法是对或错，但忧虑传媒太轻易把底线后移，会令其底线更易受到挑战。

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据本台了解，自由亚洲的香港办事处去年底曾受建制派传媒「蹲点」隐密查探，该台发现后，向其他在港海外传媒了解情况，发现绝大部分媒体已撤销在地评论节目，以规避风险，经内部讨论后作出决定。据由「自由亚洲电台华府编辑部」发给评论员的电邮指出，由于香港日益严峻的局势，在地评论员与主持人的「地缘风险」升高，决于3月起暂停在地评论节目。不过，新闻中的评论采访会继续。

翻查数据，受停播影响的评论节目有三个，分别是刘锐绍负责的「中国与世界」、别名黎加路和李世庄主持的「香港醒晨」，以及社会学者钟剑华参与的「声如洪钟」。

《港区国安法》自2020年6月底实施以来，已有超过160人被捕，当中包括前《苹果日报》创办人黎智英及社长等多名高层管理人员，其后更把涉嫌触犯刑事罪行中「煽动罪」的保释条款以国安法的门坎处理，去年底羁押独立网媒《立场新闻》的两名总编辑；上月初，另一独立网媒《众新闻》以无法拿捚是否犯法为由，停止运作。英美德日等21个「媒体自由联盟」国家前(8日)天发表声明，对上述情况深表关注，指当局在国安法后打击并压制香港的独立媒体，令「当地独立媒体几乎消失殆尽」，进一步破坏香港国际声誉，敦促中国和香港当局分别按照《中英联合声明》的义务和香港《基本法》，尊重香港的新闻和言论自由。

不过，港府、中国外交部和中国驻英大使馆昨日分别发表声明，否认联署国的说法，当中，港府更以「一众外国单位」来形容联署国，指其声明内容「完全失实」，予以强烈谴责。发言人强调，当局执法依法而行，「与其职业、背景或政治立场无关」，联盟指港府打压独立传媒之说，「毫无事实根据」。