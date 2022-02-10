路透社称：马克龙与普京会晤保持距离因拒绝接受俄方病毒检测

路透社报道，法国总统马克龙日前拒绝克里姆林宫要求，同俄罗斯总统普京会晤前，接受俄方的新冠病毒检测，导致双方会晤时保持一定距离。

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路透社援引接近爱丽舍宫的两名消息人士透露，自新冠疫情爆发以来，俄罗斯总统府对来访者采取非常严格措施，避免任何感染。

近期访问莫斯科的外国领导人，如匈牙利总理奥尔班及伊朗总统莱希，也都与马克龙此次访问一样，没有能接近普京。

马克龙在与普京就乌克兰局势进行会谈，据称双方会晤时对坐在一张长桌子的两端，桌长约4米。

路透社指出，克里姆林宫曾经提出马克龙如果接受俄方的新冠病毒检测，可以近距离接近普京，否则，马克龙要遵守严格社交距离措施。消息又指，明确不接受检测后，两位领导人未能握手，并要坐在长桌两端会谈，但基于安全理由，法方不能接受俄方医生沾手总统的DNA样本。消息援引爱丽舍宫卫生官员称，"我们很清楚双方不能握手以及"长桌"会谈，但我们不能接受"他们"掌握到总统的DNA"。另一消息人士说，法方被告知：普京要待在一个"严密的健康泡泡中"。

法国总统府则认为，克里姆林宫的健康规定"不可接受"。