近百女子深夜驾车徐州救铁链八孩妈 遭遇警察 消息被删

近百名女子深夜开车到徐州丰县“解救”被铁链锁脖的8孩妈，受到当地警方阻拦和威胁。今天这个“娘子军”车队救人行动的信息打不开了。

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这些女子在2月8日夜晚抵达丰县去解救那名脖子上拴铁链的“姐姐”，结果车队被警方拦截。警方还威胁要把带头人“抓去坐牢”。最终，徐州当局以配合防疫为由，将这些女子劝退。而网上流传“娘子军”夜行“救姐姐”的信息则在今2月10日被封。

2月8日晚，中国墙内互联网广泛流传一则消息显示，近百名娘子军深夜驾车营救徐州丰县铁链8孩妈。但是这条消息今天被封锁，无法打开。

据网上的照面截图，这支号称“解救被锁住的姐姐”的娘子军车队，到了丰县，被警察拦截。为首的警察说，带头的人要被抓去坐牢。她们的回答是：“坐牢肯定有人。我们现在就陪被锁住的姐姐坐。”

最终，徐州市政府在半夜23点介入，车队被以协助共同防疫的名义劝返。徐州市承诺深入调查。

20多年苦难

在徐州丰县董集村，脖上带锁链的女子杨某侠（乳名小花梅），从云南亚古村被拐到这里，卖给董家当繁殖工具。她满嘴牙齿被敲光，寒冬腊月穿单薄衣，瑟缩在没有门的土房内。她在过去的20多年中，已知生下了7男1女，共8孩，其中第一胎与第二胎相隔10年。有人怀疑其间生了女孩被“出售”。她患上了精神病。有网民介绍，据中国刑法，受害人如在“婚前”发病，那么买主董某某与其发生性关系就属于强奸罪，如果婚后发病，就要弄清她是怎么被折磨疯的。

一些熟悉情况的人透露，徐州锁链8孩女的惨剧并非个案 。在一些地方，拐卖妇女儿童，强奸生娃，已经成了“民俗”，特别是政府40年的计划政策导致农村出现大批光棍。网民还怀疑政府姑息或受贿，帮助掩盖罪恶：篡改受害者姓名，籍贯等信息，让受害人永不得翻身获救。