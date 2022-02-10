香港单日首破千宗疫情 今起禁逾两家私聚 论者指手法益具极权社会特征

香港单日新增1161宗武汉肺炎确诊个案，是两年疫情以来首次单日破千宗，另有两名长者身亡，是半年多来再有死亡个案。为此，港府今天起逐步加猛防疫力度，包括禁止屋内有超过两个家庭聚会、大幅扩大须接种疫苗(俗称「打针」)方可进入的场所至商场和街市，拜神理发亦须「打针」，并容许港府藉「疫苗通行证」追踪市民行踪。有报评社评以「苛政猛于虎」来形容新措施，而学者钟剑华更指港府手法具有特权社会特征，忧心会出乱子。

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根据特首林郑月娥形容为「猛烈、强力」的新措施，由今(10日)天起，私人场所两户以上的聚会将被禁止，一旦有人染疫，警方便会执法；社交距离指施中的限聚令上限会由四人减至二人，原本可举行婚宴或餐饮宴会的场所即日停办婚宴，直至本月24日「疫苗通行证」实施时，届时容许已「打针」者进入场所；宗教场所和理发店亦须关闭至本月24日。而由当日起，上述两个场所便会与商场、百货公司、超市、街市或市集一同新增为受限制的表列处所，令须「打针」方可进入的处所增至23处，几乎囊括绝大部分基本民生活动，尚余乘坐公共交通工具未受限制。

疫苗通行证将分三阶段实施，适用于任何进入表列处所的人士，首阶段由本月24日起，年满12岁者须至少打第一针；第二阶段由4月底开始，成人须打至少两针，12至17岁者须打至少一针；第三阶段由6月底开始，成人若打第二针已经超过九个月，须已打第三针，12至17岁者若打第一针已经超过六个月，须已打第二针。12岁以下儿童或经医生证明不适合接种的人可获豁免，但港府会视乎疫苗接种进度和疫情发展检视适用范围。

而根据稍后发布的政府宪报，修订的条文赋权食物及卫生局长在今年内可指示「任何类别的处所或公共交通工具」实行「疫苗通行证」，而商场、处所掌管人须采取「一切合理步骤」去确保进入者打针，与食卫局常任秘书长陈松青于电台节目上阐释的不同，陈在节目上表示，当局会在街市、超市和商场等人流和进出口较多的处所「被动执法」，即当局会派员抽查执法；而必须经过商场才可回家或前往工作处所者，又或买外卖、维修等多项特殊情况均可获豁免。同时，港府亦有权向处所读取市民使用通行证时留下的个人纪录，变相有追踪功能。

累积个案约1.8万 专家推算香港将有25万人染疫

林郑月娥明言，新措施目的是换取空间提高疫苗接种率，期望半年内的接种率要达到九成，之后再考虑提高，强调外国政府也有类似防疫措施。

不少评论指出，港府的新措施只为「谷针」(推高接种率)，与「动态清零」政策无关，因为打针只是减低重症或死亡个案，民主党主席罗健熙更在今天的《明报》撰文，指「疫苗通行证」牵涉幅度甚广，扰民至极，但又理据不足，徒令市民不服，且有违中国专家的「意见」。根据中国卫健委疾控局副局长吴良有去年9月在记者会所说：「一些地方为加快新冠病毒疫苗接种，出台了限制性措施，针对这一类情况，国务院联防联控机制综合组要求各地对这种现象予以及时纠正」，个别地区不允许未接种者进入超市、车站等重点公共场所，「这些做法违背了接种的原则，也给群众造成不便」。他据此质疑林郑月娥把卫健委的意见当「耳边风」。

香港理工大学应用社会科学系前助理教授钟剑华接受本台访问时表示，部分新措施难以执行，结果留有大量空间让执法部门行使随意执法的权力，令执法者与市民的争拗增加，社会永无宁日，他忧虑，社会将出乱子。他又指出，林郑月娥每次出来宣布新措施都令市民有负面反应，执法未达效果，更会对政府威信有负面影响。

钟剑华续称，林郑月娥姿态强势，说什么也听不进耳，形容港府推行防疫措施越来越有特权社会特征，而政府施政薄弱，惟有不断扩大随意执法的权力；同时，这亦是港府没能力说服社会真心配合政策的表现和结果。

香港昨(9日)新增1161宗个案，1153宗属本地感染，大部分疑属Omicron，并有约800宗初步阳性，令香港阳性检测个案累积至17808宗，当中1400宗属源头不明个案，而近日的源头不明个案更占新增个案约八成。另外，死亡人数则增至215人。

面对大爆发，医院管理局指公立医院的隔离设施及小区隔离设施已达饱和，当局遂调低出院条件，如患者没病征，毋须等10日，可回家自我监察14日。不过，城市大学生物医学系助理教授阮相宇团队以数学模型推算香港第五波疫情可能令约25万人感染，料本月底或下月才达至高峰，直至第三针接种率达一定水平，确诊才会逐渐回落。