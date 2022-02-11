共产党与共青团出手关注单身汉娶妻难问题

30岁的音译为张绍革还是没有娶到妻子，尽管他的朋友向他介绍了不少女性，他不得不依靠一个令人惊讶的媒人组织：共产党。中国面临出生率很低，婚姻不再流行，人们很孤独困境。中国当局对威胁社会和经济活动的问题感到担忧。

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据法新社今天报道称，这就是中国共产主义青年团的职责，该组织可以利用庞大的组织系统，来扮演丘比特。 据张少革说，"就我这个年龄，是时候找一个女孩结婚了。"张少革在中国东部山东省省会济南参加共产党组织的一个相亲会。

婚姻在中国已经失去了人气。2020年，只有814万对夫妇结婚，比2013年的1347万对婚姻有所下降。因此，去年的出生率也有所下降，为每1,000人中有7.52人出生--这是自1949年人民共和国成立以来的最低水平。

更令人担忧的是，男性的人数比女性高1000万。这一现象归因于独生子女政策和夫妇对男孩的偏好，特别是在农村地区。这两个因素都导致女性胎儿被选择性流产。1980年至2016年，性别不平衡的现象尤为明显。

张姓者不是唯一的一个与会相亲：总共有一百多名单身男参加了由执政的中国共产党（CCP）的一个支部在济南组织的活动。

相亲会在一个公园里举办，为了更好地了解单身异性，每个人的资料（年龄、工作、收入）都写在挂在树上的一种卡片上。

在东部的安徽省，党组织推出了一个智能手机应用程序。用户可以查询其他单身人士的信息，如他们的姓名、身高、工作和收入。党员干部说，"如果你喜欢上一个人，你就把他或她加为好友。"

由于共产党在中国各地有广泛的组织机构，党组织可以接触到众多公司的员工。

而几年来，共产主义青年团一直在大学组织约会，帮助单身聚会。

自2021年起，中国允许所有夫妇生育三个孩子。但出生率并没有增加，而且性别不平衡，一些男人抱怨永远也找不到他们的知音。

中国中部河南省的党员干部媒人全宝勇说：在一些地方，比例是10个男人对一个女人。

当局还试图解决 "不健康的婚礼习俗"，如新郎的家人通常在农村要拿出聘礼。据媒人说，在河南的一些村庄，这些聘礼可以达到16万元（22,000欧元），那里的性别不平衡促使家庭互相抬价。为了改变这些习惯，地方当局将这些聘金的上限定为66,000元（9,100欧元）。媒人介绍说，娶妻至少要有一套房子和一辆车的条件。这对于一个农村家庭来说，这并不容易。

有时，当局的坚持会适得其反。去年就发生这种情况，一个县建议年轻妇女留在当地，与当地男子结婚。在社交网络引发一片哗然之后，当地官员不得不解释说，这项被称为 "暖床 "的行动并不是为了强迫任何人留在该地方。