“冰墩墩”王者 北京男花光50万积蓄买5000件奥运藏品

毛绒版的冰墩墩有一个类似宇航服的外壳，还配有一个织物花环

北京西城区一条胡同里藏着一个微型“奥运博物馆”，30多平米的屋里摆了5000多件奥运藏品。馆主是张文全，一名建筑公司的普通职员，或许是拥有最多“冰墩墩”的人。

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《新民晚报》报导，2000年悉尼奥运会时张文全14岁，首次关注奥运藏品，买了一些奥运吉祥物、手表、景观旗等纪念品。2008年北京奥运，念大学的张文全成为志愿者，并获得志愿者先进荣誉，自此对收藏奥运纪念品有了浓厚兴趣；2015年北京成功申办冬奥后，他大量收藏来自世界各地的冬奥会纪念品。

如今，张文全的藏品已超过5000件，包括约1000个奥运吉祥物、40多把火炬模型、十几个冬奥会冰球比赛用球。2022北京冬奥开幕，张文全的奥运博物馆进驻百馀款“冰墩墩”和“雪容融”，其中包括不少限量款；在如今“一墩难求”的情况下，他或许是拥有最多冰墩墩的人。”

张文全致力奥运收藏不仅是满足自己的爱好，也用的收藏和行动，不遗馀力支持2022北京冬奥。2020年起，张文全带著奥运藏品走进中小学举办展览，并出现在冬奥会主题曲“一起向未来”的MV中。

这么多年来，张文全至少花费50万人民币，还曾花了2.4万元购买两把美国盐湖城冬奥会火炬，“是我收藏最贵的火炬”。

这些藏品几乎耗费张文全所有的积蓄，如今他每月薪水除了1000元左右的日常开销，其他都用在购买奥运收藏品上。不过哪怕手头并不宽裕，他都不捨得出手，“这些藏品都像我的孩子一样。”