北京冬奥会封嘴策略奏效？

组合照片：四名参加北京冬奥的跳台滑雪运动员，顺时针方向依次是波兰的 Dawid Kubacki、瑞士的 Killian Peier、爱沙尼亚的 Artti Aigro、斯洛文尼亚的 Cene Prevc， 2022 年 2 月 10 日在张家口高山训练时进行跳跃。

出席冬奥会的运动员出乎意料地不太敢说话。

广告 继续浏览后续

曾对中国公开批评的德国雪橇女将盖森贝格尔，夺金后次日，2月9日被问及对中国人权看法时表示，会等离开中国后再发表评论。她还说，“必须小心注意发言的时间点与地点。”这样一位敢说话的女将都“自我审查”，有口难开，有网友称：于心不忍。

冬奥会中国要向世界展示什么？法国世界报专栏作家Alain Frachon 认为：“在公共自由领域，习近平主席的党国要向世界证明，它把自己的一套标准强加给中国公民和外国人。西方不在意识形态的领奖台上，而是被迫臣服。”

广告商已被警告，跨国企业清楚任何他们的代表都不能对新疆、香港以及中国的人权问题公开发声，几个字的推文也不行，否则企业将遭受惨重报复。

观察人士注意到，国际社会现在面临的挑战很严峻，渐渐地，中国在各种国际场合排除人权议题，北京冬奥会更把涉及人权的话语清洗得荡然无存。

世界报评论称，2022 年冬季奥运会将在历史上留下极其深刻的政治烙印。开幕式当天，习近平与普京发表意图取代现有国际秩序的北京宣言：“国际事务进入新纪元!”，一个对人权默不作声的新世纪。

有人说，张家口有人造冰雪，北京有人造舆论。你就是很难在中国听到真实的民意表达。

佩洛西，美国众议院议长，这位在六四屠杀事件发生后曾在天安门广场展出横幅抗议的女士，现在也不得不考虑美国运动员的安全。

2月3号，冬奥开幕前一天，她劝告美国运动员不要冒险激怒“无情”的中国政府，不要相信中国有新闻自由，也不要相信中国政府有任何善意。似乎

不要说批评政府，所有涉及中国的事情都需要谨慎表达，谷爱凌就是一个完美的例子。

18岁的美国出生的极限运动健将谷爱凌，本可以直截了当地对记者解释自己的国籍问题，化解疑问，但她似乎在中国陷入悖论。这个国家为了增加金牌，不惜从美国挖人才，甚至可以自己违反自己不承认双国籍的法律。

谷爱凌表达得似乎很精致：“我在美国是美国人，我在中国是中国人。”你懂的。

冬奥会开幕式上，点燃圣火的那位20岁的来自新疆的越野滑雪运动员迪妮格尔·衣拉木江引起世人注目，衣拉木江是维吾尔族人，2月5日，衣拉木江参加完越野滑雪比赛后，没有穿越混合区，悄悄地走了，让多位记者在严寒中等了一个多小时。

国际奥委会有一条规定，要求所有运动员必须通过一个“混合采访区”，在这里他们可以（但没有义务）回答记者的问题。

想起开幕式上这位女孩点火时单纯的表情，混合区都不敢穿过，应该是北京当局不希望记者向这位可爱的维族姑娘提出任何问题。维吾尔人的人权问题是国际社会关注的焦点。

美国驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德大使2月6日在美国有线电视新闻网《美国国情》节目中说，中国的这个做法是为了转移人们对新疆人权问题的关注。

其实，不少观察人士觉得中国的这种政治宣传很拙劣，更强化了世界对维族人遭遇的关怀。

在北京可以堵住冬奥运动员的嘴，世界上传出了更多批评中国政府的声音。运动员可以在北京不说话，他们回去后可能会发声，像前面提到的那位德国雪橇名将。

人们把这次冬奥会和2008年北京夏奥会相比，那时候，国际社会尤其是美国对中国最终融入世界还抱有希望，布什总统光临开幕式，众多的西方领袖出现在看台上。这次冬奥开幕式，西方国家外交抵制，冬奥开幕式站台上耀眼的也有，比如被西方媒体形容为两大独裁者之一的普京，还有的大多也是不喜欢人民批评政府的国家的元首。

2008年那时候中国的人权也不好，但现在更坏，如今的西方对中国不抱希望，习近平也要展现中国其实并不怎么需要世界。

2022年，奥运会的中立原则在北京沦为神话，请不要发声打扰，习近平的中国梦还在梦中。