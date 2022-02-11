北京冬奥：让中国与日本和解的花滑选手羽生结弦 跌破外媒眼镜

虽然中国与日本之间的外交关系目前仍然冷淡，但曾是两届奥运会冠军的日本花样滑冰运动名将羽生结弦（Hanyu Yuzuru）在中国却拥有千万粉丝。此次冬奥，他虽夺冠失败，仍备受呵护。这种现象引起法国媒体的关注。

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由于中国势力崛起，2011年横扫世界、取代日本成为全球第二大经济体，同时也对南海增强军事压力。因此近年来，中日两国关系一直不好。法国媒体国际邮件（courrier international）引述 Genron NPO 研究所进行的一项调查结果指出，2019 年，84% 的日本人认为中国的形象“糟糕”，或者“相当糟糕”。这是两国关系紧张的一个迹象。

另一方面，中国人从未忘记 1940 年代日本对中国的入侵和蹂躏，因此中国人用怀疑的眼光看着他们的这个邻国。 调查指出， 62% 的中国人对日本这个群岛国家有着“糟糕”或“相当糟糕”的印象。

但就在2月8日的上午，隔开两国的日本海两岸，亿万目光投向了北京冬奥全能宫。

的确，冬奥会开幕四天后，男子花样滑冰比赛正式开始，这标志着日本花滑双奥冠军羽生结弦进入了赛程，引起大批中国粉丝窜动。

羽生结弦曾经夺得2014 年索契冬季奥运和 2018 年平昌奥运会金牌，以及 2014 年和 2017 年世锦赛冠军。这位 27 岁滑冰选手的运动风格看起来像似日本表演传统戏剧的艺伎，获得无数重大国际滑冰比赛冠军的羽生结弦，戴着耀眼的光环，令人跌破眼镜地在中国拥有超人气及大批粉丝的爱戴。

YuzuruInfoStation 是一个为支持这名日本滑冰选手而创建的微博帐户（相当于中文的 Twitter），拥有超过 200 万订阅者。

永远铭记在中国人心中： “中国粉丝们一边为这名日本奥运冠军争夺者欢呼，一边在微博上表达他们对他即将在北京高难度动作的壮举感到兴奋。

根据日经亚洲报道指出，羽生结弦 ，中国观众昵称他为：Yuzu 柚子；因为结弦二字的日文谐音是柚子。2 月 6 日星期日，在中国的微博平台上，这是被网民搜索次数最多的词，而且而他的到来成为了中国媒体的头条新闻”。日本的《星期五》杂志还引述了负责报道羽生结弦赛事的央视体育报道资深主持人陈滢，她甚至兴奋地，说自己很幸运，在羽生结弦运动生涯的巅峰时期能够看到他、报道他。陈滢还说，即使羽生结弦的青春年华不会是永恒的，但他将永远存留在人们的记忆中。

就在中日两国外交再度降温之际，日本选手在中国的这种耀眼的人气自然会让大家质疑那些报道的媒体；而媒体试图做出一些解释。根据日本周刊文春网站引述中国记者周来友（音译）报道的一个小故事，2017年花样滑冰世锦赛颁奖典礼上，羽生结弦发现中国选手金博洋手中拿的中国国旗在镜头上是反的，他立刻上去提醒他，帮忙纠正。 这也就让大批的中国民众喜欢他。这名记者解释说，这张照片在网上被广泛转传分享后，大大增加了羽生结弦的中国粉丝数量。

北京首秀失败： 至于日本《星期五》杂志还补充说，缺少中国花样滑冰竞争对手，肯定对羽生结弦有利。这名中国记者还说： “如果说游泳或竞技比赛项目，中国自己有很多具备国际水准的选手一起参赛参，一名日本选手照理来说是不可能获得这么多的中国民众支持。”

神采风貌造型经常被粉丝形容为“冰王子”的羽生结弦，这种外型也是对他有利的因素之一。

日本《星期五》杂志还分析说，日本人在中国人心中的典型形象是对日抗战电影中残暴无情、烧杀掳掠的日本士兵。 这种形象和羽生结弦的样子正好相反。”

然而，尽管羽生结弦的中国崇拜者热情高涨，但他在北京追求蝉联夺得第三枚奥运金牌的梦想似乎有所冲撞。

2月8日的花滑短节目竞赛，羽生结弦的第一个跳跃动作跳空了。结束成绩揭晓：这位卫冕两届奥运的冠军手以95.15分，排名第八，远落后于美国对手陈巍。而在此之前，花滑短节目竞赛项目一直是被这名冰王子的日本选手保持世界纪录。

日本花滑名将羽生结弦10日在本次冬奥会的男单花滑挑战高难度的阿克塞尔四周跳（4A）半旋转跳，本想打破自己的记录，但结果两次摔倒，挑战没有成功，最终夺得冠军的是华裔美国选手陈巍。

观看本次冬奥会，以前受到中国民众追捧的那些出生国外的获奖华裔选手，如今命运各不相同，有加入中国籍代表出赛冬奥的谷爱凌，备受中国网民追捧，但也有同样身份的如朱易，比赛失败后被中国网民追骂“滚回美国”，并斥责她占用中国选手位子。

目前的现象是：夺冠失败的日本花滑选手《冰王子》羽生结弦，反而被网路上中国粉丝铺天盖地追捧。但对于代表美国最终夺得花滑冠军的华裔选手陈巍，却是没人理会他的胜利，甚至予以蔑视。陈巍去年10月，对于中国人权有些表态，令爱国主义高涨下的中国民众很不满意，再加上美中贸易大战紧张对峙的浇油。

如今似乎是日本选手羽生结弦反而能让日本与中国和解，其亲和作用更胜于一些有中国血缘的华裔夺冠者。这现象也令西方媒体啧啧称奇！