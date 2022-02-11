彭博预测：也许中国永远不会成为全球最大经济体

中国何时成为全球最大经济体虽有诸多揣测，不过彭博分析，债务危机、国际孤立及人口减少等若干变量，可能阻碍中国成为执牛耳的国家。

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据中央社今天引述彭博说，全球经济体排名，中国将何时超越美国成为世界第一？对于北京而言，若是所有人都认为这样的转变是无可避免及近在眼前，那就好办了。但实际情况并非如此，债务危机、人口减少与国际孤立，上述种种因素可能导致中国永远只能当老二。

彭博说，以当前趋势而论，中国约莫将在10年内取代美国，并成为全球经济的第一把交椅，不过这番预测绝非挂有保证。彭博经济研究（Bloomberg Economics）建构一个基本情况与其他设想情境，包括改革成功推升中国蒸蒸日上；人口减少与国际孤立拖累经济复苏；以及北京的梦靥也就是债务危机。

彭博说的情境1：基本假设。而依据该基本假设，中国将在2030年代初期超越美国。

彭博说的情境2：财政危机。债务危机终结日本成为全球经济龙头的美梦，类似的情况可能会发生在中国，自2008年以来放款激增就是一道警讯。

彭博说的情境3：成长趋缓。财政危机不见得会造成中国成长趋缓，但综合国际孤立、人口减少与治理不当等因素，可能会带来相同效果。于此同时，若美国经济表现持续亮眼，谁会成为经济龙头还很难说。