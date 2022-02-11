欧盟向WTO告中国胁迫 6国力挺立陶宛寻求加入谘商

欧盟1月底提告中国对立陶宛经贸胁迫，继美国、英国、澳洲、加拿大表态力挺立陶宛外，世界贸易组织今天公布日本及台湾也要求加入谘商，6国联合抗中，其中5国是七大工业国集团成员。

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立陶宛遭中国经贸胁迫，欧盟1月底在世界贸易组织（WTO）提告中国，世贸首部程序要求双边先行谘商，包括美国、英国、澳洲及加拿大都对外表态寻求加入谘商。

而据世贸组织11日最新公布，日本及台湾正式要求加入谘商，使得力挺立陶宛增至6会员国，其中前5国是七大工业国集团（G7）成员，阵容浩大。

根据了解，中华民国常驻世贸代表团是在本週初向世贸递件，表明台湾、澎湖、金门和马祖的独立关税区在此事件中也具有重大的实质贸易利益，因中国海关未能或不清关相关货物，除威胁欧盟对内及对外的供应链，也连带影响台湾对外贸易。

不过根据世贸规则，在第一阶段因属双边谘商，因此中国可以拒绝其它国家加入谘商的要求，因此欧盟在与中国60天谘商期满后，若谘询未成，可以进入第二阶段请求成立争端解决小组，届时第三方会员国就可以参与。

立陶宛因与台湾关係升温，遭到中国在外交及经贸上强力施压报复，近月以来中国海关拒绝清关立陶宛货物，拒绝立陶宛的进口申请，也向其他欧盟成员国企业施压，要求向中国出口时从其供应链中移除立陶宛产品。

欧盟因此在1月27日向世贸组织对中国提诉，强调中国对立陶宛採取的“歧视性贸易”已影响整个欧盟供应链。

不过，欧盟近期另表示，尽管有证据指中国违反世贸规则，但欧盟仍将继续寻求外交解决方案，因为中国是欧盟的“重要伙伴”，今天传出欧盟与中国将在今年4月举行领导人峰会，立陶宛预计将是重要的议题之一，欧中如何处理备受瞩目。