欧盟向WTO告中国

欧盟向WTO告中国胁迫 6国力挺立陶宛寻求加入谘商

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Le président chinois, Xi Jinping, le président du Conseil européen, Charles Michel, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et la chancelière Angela Merkel, lors d'un sommet UE-Chine virtuel le 14 septembre 2020.
Le président chinois, Xi Jinping, le président du Conseil européen, Charles Michel, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et la chancelière Angela Merkel, lors d'un sommet UE-Chine virtuel le 14 septembre 2020. © POOL/AFP/Archives - YVES HERMAN
作者： 法广
4 分钟

欧盟1月底提告中国对立陶宛经贸胁迫，继美国、英国、澳洲、加拿大表态力挺立陶宛外，世界贸易组织今天公布日本及台湾也要求加入谘商，6国联合抗中，其中5国是七大工业国集团成员。

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立陶宛遭中国经贸胁迫，欧盟1月底在世界贸易组织（WTO）提告中国，世贸首部程序要求双边先行谘商，包括美国、英国、澳洲及加拿大都对外表态寻求加入谘商。

 

而据世贸组织11日最新公布，日本及台湾正式要求加入谘商，使得力挺立陶宛增至6会员国，其中前5国是七大工业国集团（G7）成员，阵容浩大。

根据了解，中华民国常驻世贸代表团是在本週初向世贸递件，表明台湾、澎湖、金门和马祖的独立关税区在此事件中也具有重大的实质贸易利益，因中国海关未能或不清关相关货物，除威胁欧盟对内及对外的供应链，也连带影响台湾对外贸易。

不过根据世贸规则，在第一阶段因属双边谘商，因此中国可以拒绝其它国家加入谘商的要求，因此欧盟在与中国60天谘商期满后，若谘询未成，可以进入第二阶段请求成立争端解决小组，届时第三方会员国就可以参与。

立陶宛因与台湾关係升温，遭到中国在外交及经贸上强力施压报复，近月以来中国海关拒绝清关立陶宛货物，拒绝立陶宛的进口申请，也向其他欧盟成员国企业施压，要求向中国出口时从其供应链中移除立陶宛产品。

欧盟因此在1月27日向世贸组织对中国提诉，强调中国对立陶宛採取的“歧视性贸易”已影响整个欧盟供应链。

不过，欧盟近期另表示，尽管有证据指中国违反世贸规则，但欧盟仍将继续寻求外交解决方案，因为中国是欧盟的“重要伙伴”，今天传出欧盟与中国将在今年4月举行领导人峰会，立陶宛预计将是重要的议题之一，欧中如何处理备受瞩目。

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