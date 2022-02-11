立陶宛：台湾、日本也要求加入欧盟对中国的世贸诉讼 全揽G7入案

据多位外交官和官员透露称，台湾、加拿大和日本已要求加入欧盟在世界贸易组织的诉讼，他们指控中国因与台北争议关系而封锁立陶宛商品。加入此案的新请求意味着，在美国和英国以及澳大利亚之前要求加入之后，世界七国集团发达经济体的所有成员都对欧盟的世贸诉讼案子表示支持。

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据Politico今天报道说，台湾、加拿大、日本要求加入欧盟对中国的世贸组织诉讼。但根据世贸组织规则，中国仍可能在仲裁小组成立前阻止非欧盟国家参与磋商。台湾要求加入磋商之举，是在美国、英国和澳大利亚也提出类似要求加入这一争议案子之后作出。

据一位直接了解此案的欧洲高级官员说，“这三方今天通知我们，他们将加入欧盟的 WTO 案。”

加拿大全球事务部后来证实了加入的请求，并在一份声明中说：“加拿大反对经济胁迫，并与志同道合的伙伴站在一起，支持以世界贸易组织为核心的基于规则的国际贸易。” 据该声明补充说：“加拿大对中国最近对立陶宛和欧盟含有立陶宛内容的商品和服务采取的贸易行动感到担忧，这可能会破坏以规则为基础的国际贸易体系及其机构。”

据该报道称，欧盟委员会发言人既不证实也不否认这一消息。

加入此案的新请求意味着，在美国和英国以及澳大利亚之前要求加入之后，所谓的七国集团发达经济体的所有成员都对欧盟的案子表示支持。据欧盟委员会称，这也是在北京通过暂停从立陶宛进口牛肉、乳制品和酒精进一步升级贸易争端之后，没有说明做出这一决定的理由，例如健康问题。

欧盟委员会发言人表示，欧盟执委“目前正在与立陶宛当局保持联系”，了解中国的最新贸易举措。

上周，北京同意参加欧盟要求的世贸组织磋商，该磋商声称中国正在阻止立陶宛商品，因为台湾宣布计划在维尔纽斯设立台湾代表处。北京认为台湾是中国领土的一部分，无权拥有这样的外交代表。

据该报道，根据世贸组织规则，中国可以在仲裁小组成立之前阻止任何非欧盟国家加入磋商。