立陶宛：欧盟在世贸控告中国经济胁迫 加拿大加入

立陶宛遭中国经贸胁迫，欧盟1月底在世界贸易组织提告中国，世贸程序要求双边先行咨商。加拿大10日继英国、美国与澳洲之后，也寻求加入咨商，并说反对“经济胁迫”。

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据中央社报道说，欧盟在世贸组织告中国经济胁迫，加拿大挺立陶宛也要参与咨商。加拿大于10日寻求加入咨商程序。

立陶宛去年允许台湾在立国首都维尔纽斯（Vilnius）设立台湾代表处后，中国采取行动将与立陶宛的外交关系降级，并施压跨国企业要求断绝与立陶宛关系；此举被欧盟各国视为是对整个欧洲单一市场的攻击。欧洲联盟向世贸组织提告，指控中国违反国际经贸规范歧视立陶宛，威胁欧盟单一市场的完整性。

据加拿大全球事务部（Global Affairs Canada）声明表示：“加拿大关切中国最近针对立陶宛和欧盟具有立陶宛成分的货品与服务所采取的贸易举动，中方的作为恐会破坏国际贸易体系规范与制度。”加拿大表示反对“经济胁迫”，并“与志同道合伙伴站在一起，共同支持以规范为基础的国际贸易”。

该报道引述路透社消息说，中国则说相关争端是政治问题，而不是经济问题，并对立陶宛行动贴上标签，指为意图“挟持”欧盟与北京间的关系。

据中央社，在世贸组织机制下，欧盟与中国将有60天时间寻求透过咨商解决争端，若未达成共识，欧盟可请求启动程序正式成立争端解决小组对此案进行研议。