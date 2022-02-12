人口：中国大城市中心正在变老

中国千万人口城市中心城区正在变老，住房资源难取得、高生活成本等因素外推青年人口外流郊区。分析建议，中心城区必须加快因应人口老化基础建设更新，并加强郊区医疗、教育等公共服务。

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据中央社今天引述消息报道说，中国各地陆续发布2021年统计年鉴，描述2020年人口地理。根据统计年鉴资料，重庆渝中区、北京东城区和西城区、苏州姑苏区、成都锦江区等地区2020年均出现自然人口负增长。截至2020年，中国共有18个千万人口城市，分别为重庆、上海、北京、广州、深圳、天津、成都、郑州、杭州、武汉、哈尔滨、苏州、临沂、东莞、石家庄、西安、长沙和青岛。

据21世纪经济报导指出，在千万人口城市中，中心城区的住房、教育、医疗、交通等资源获取压力大，加上高生活成本，不少城市中心城区率先出现自然人口负增长现象，郊区自然人口增长率明显提高，青年人口流向郊区趋势明显。青年人口流向郊区也不乏出于政策推动，例如，广州实行“差别化落户”政策。

该报引述智库21世纪经济研究院分析，人口持续流向千万人口城市、年轻人向郊区聚集趋势不会改变。重庆常住人口在2020年为3201.42万人，为千万人口城市中唯一一个户籍人口多于常住人口的城市，反映当地处于人口流出状态。长期人口流出导致老龄化水平较高，造成整体老年抚养比偏高。从常住人口来看，重庆老年抚养比已达25.48，远超全国平均水平。