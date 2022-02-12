国际记者联盟呼吁接收香港流亡记者

全球最大的记者权益组织有鉴于香港在“港版国安法”下急速恶化的媒体报道生存空间，在发表最新年度的香港报告中，呼吁外国政府接收选择流亡的香港记者，使他们继续从事报道香港工作，让多元声音得以保存。不过，香港政府回覆香港网媒时表示，有关指控与事实不符。

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在全球100个国家拥有60万名会员的国际记者联盟(IFJ)2月10日发表题为《媒体熄灯：香港新闻自由走到尽头？》的报告，详细评论香港新闻自由在国安法下急速下滑的现状。报告称，该联盟严重忧虑香港记者的人身安全，并提到若香港记者选择流亡，各国政府应发出签证予以接收，让他们继续在海外从事新闻专业工，使报道香港的多元声音得以延续保存。

这份长达十页的报告详述香港近年多方面媒体空间收窄情况，包括《苹果日报》、《立场新闻》以及《众新闻》被迫停止运作；海外媒体相继迁出香港，包括《纽约时报》在国安法实施后，将员工转往韩国。

报告又指，这种新闻自由下滑更反映于亲北京的香港媒体也被警告。今年1月香港《明报》在评论版加入声明，表明刊出的时事议政文章若带批评，目的旨在“促使矫正或消除政策错误或缺点，绝无意图煽动他人对政府或其他社群产生憎恨、不满或敌意。”

不过，亲北京的《大公报》随后发炮攻击《明报》容许质疑《国安法》的作者写文章，质疑《明报》是否要接过已经停运的《苹果》的煽动角色。

国际记者联盟的报告也引述了香港电台英文台一名主持早前被特首林郑月娥“恐吓”涉嫌在采访提问时触碰国安法“红线”的例子，用以佐证香港最高领导人也参与危害新闻自由。

当时这名叫Karen Koh的主持在提问题时指，2019年香港反修例社会运动时民众感到沮丧的最大原因之一，就是他们没有公开对话的途径。林郑月娥随即用英语回应说，“你踩在很危险的线上。”

报告在最后总结时名言香港目前的变化无法停止，亦提醒在香港工作的本地及海外记者不要期望有任何特权，必须遵守报道基本事实，与北京称的“反华势力”保持距离，不要表现得挑战政府或警方。

香港保安局回覆网媒《独立媒体》时指国际记者联盟在报告中的指控与事实不符，并指当局执法与政治立场、背景与职业无关。保安局回覆该网媒称，特区政府一直坚定维护受到《基本法》和《香港人权法案》保障的新闻和言论自由。

这份回覆称，《香港国安法》第四条订明，特区维护国家安全应当依法保护该等自由，然而言论和新闻自由并非绝对，根据《公民权利和政治权利国际公约》，该等自由是可以为保障国家安全等原因而受到限制。

保安局又声称，危害国家安全的行为和活动是非常严重的罪行，必定依法处理；执法部门是根据证据、严格依照法律，以及按有关的人士或单位的行为而采取其执法行动，与其政治立场、背景或职业无关。