外药首次：中国批准辉瑞新冠口服药

中国国家药监局星期五11日附条件批准美国药厂辉瑞（Pfizer）生产的新冠病毒口服药，这是第一个获中国批准的外国新冠病毒药物。消息没有提及附加条件细节。中国也在研制新冠病毒口服药，并在乌兹别克获得紧急使用权。

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据中央社今天报道说，中国批准辉瑞新冠病毒口服药，属外国药品首次获批。外界因此也关注，中国未来是否会批准其他的新冠病毒药品和疫苗。

据中国官媒央视新闻今天透露，中国国家药监局11日依规定应急审评审批，附条件批准辉瑞生产的Paxlovid口服药进口注册。官方消息说，药监局要求上市许可持有人继续相关研究工作，限期完成附条件的要求，即时提交后续研究结果。但央视消息并未提到附带的条件细节。

中央社说，这是中国首度批准外国生产的新冠病毒药物。上海复星虽获辉瑞BNT疫苗的代理权，但中国尚未批准在当地使用这款疫苗。中国之前为民众施打的主要是国产的病毒灭活疫苗。有研究认为，灭活疫苗的防护力不如BNT和莫德纳（Moderna）等mRNA疫苗。

据该报道，中国也正研发国产的新冠病毒口服药。据中国官方媒体科技日报称，一款由中国科学院上海药物研究所等5家机构共同研发的VV116药物去年12月30日在乌兹别克斯坦获紧急使用授权，在中国也已进入临床阶段，最快预计下半年启动上市申请。