美国公布印太战略计划 聚焦抗衡中国

美国公布印太战略计划，誓言向印太地区投入更多的外交与安全资源，以抗衡华盛顿所说的中国试图在该地区建立势力范围并成为世界影响力最大国家的举措。白宫公布的题为《美国印太战略》的战略审议文件中说，美国将聚焦从南亚到太平洋诸岛的印太地区所有角落，以加强美国的地位和承诺。

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据美国之音今天报道说，《美国印太战略》长达十几页的文件说：“中华人民共和国正在将其经济、外交、军事和技术力量结合在一起，同时寻求在印太的势力范围，并试图成为世界最有影响力的强国。”文件说：“我们今后十年的集体努力将决定中华人民共和国是否会成功转变造福于印太和世界的规则与规范。”

在白宫公布这份印太战略文件的同时，美国国务卿布林肯正在对印太地区进行访问，以强调美国对该地区的重视，而同时华盛顿正在欧洲应对与莫斯科的对峙。俄罗斯在乌克兰边界附近集结了十余万重兵。西方担心俄罗斯会入侵乌克兰。

该报道称，就在上个星期，中国领导人习近平和俄罗斯总统普京在北京会晤，两国发表联合声明说，双方的战略合作“没有止境”。两国共同表示反对美国，并要按照他们自身对人权与民主的解读而打造国际新秩序，这是中俄在这方面所发表过的最为详细和最为强势的联合声明。

美国在这份文件中誓言要将联盟关系现代化，加强新兴的合作伙伴关系，并对地区性的组织进行投资。文件特别强调了“一个强大的印度”作为合作伙伴在一个积极的地区愿景中所发挥的重要作用。

报告说，美国将寻求“通过一个牢固和互相加强的联盟网络”而打造“自由与开放的印太”。这份文件说，按照一项今后12到24个月的行动计划，华盛顿将“有意义地扩展”在东南亚和太平洋岛屿的外交存在，并把与太平洋岛国进行的关键谈判当作优先事项。这些谈判涵盖美国的军事准入，过去一年来似乎陷入停顿。这份文件说：“我们将聚焦印太安全援助，包括建立海洋能力和海域意识。”

据该报道，在高度敏感的台湾问题上，这份文件说，华盛顿将与地区内外的伙伴合作，维护台湾海峡的和平与稳定。这项行动计划还誓言扩大美国海岸警卫队在南亚、东南亚与太平洋的存在与合作。华盛顿认为，中国威胁着这些海域的捕鱼和自由贸易线路。

据美国行政当局的一位高级官员对记者们说，“我们认识到我们改变中国的能力是有限的，因此试图塑造围绕中国的战略环境，”他还说，这份文件并不包含拜登行政当局更广泛的中国战略。