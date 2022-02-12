美智库报告：中国“沉默的大多数”不认同中共

一名戴口罩的妇女从画着中国国旗墙前经过

中共严控舆论，媒体和网络上充斥著歌功颂德的声音。但美国智库调查报告指出，中国“沉默的大多数”其实更崇尚自由化，并不认同中共。

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据美国之音报导，华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）和斯坦福大学日前联合发布一篇研究报告，指出中国民众、特别是精英阶层其实并不总是支持中共政府的选择，因此美国制定对华政策时，应该注意联合中国国内有著自由主义思想的“沉默大多数”。

报告发现，较富裕和受教育程度较高的中国人更可能持政治上的自由主义、亲市场和非民族主义的观点，这与中共当局的政策相悖。虽然这并不意味着中国正在走向民主化，但说明中共政权必须与公民中不同的意识形态相抗衡，其现行政策会面临大量的、沉默的公众反对。

研究显示，中国大多数受访者倾向于允许言论自由，且认为政府不应干涉人们是否生孩子或生多少孩子。大多数的受访者愿意接受医疗领域更高的私有化程度，也愿意接受被当局视为公共产品的某种程度的不平等，这与当局推动的所谓“共同富裕”政策相反。

此外，受访者希望减少政府对国有企业的支持，减少对私营企业的税收，亦即希望有一个公平的竞争环境，让市场而不是公权力来主导经济。

调查显示，虽然中国到处瀰漫著爱国主义情绪，但民众并不支持真正开战。当以战争为代价时，民众对中共军事扩张的支持率明显下降。

研究还发现，收入高、教育水平高的受访者，相对而言更不支持强烈的威权主义、国家主义和民族主义政策。

报告指出，中国社会存在著一种“沉默的自由主义大多数”，他们令中共当局的政策面临阻力。鉴于中国的精英阶层和中产阶级比当权者更倾向自由化，美国制定对华政策时，应考虑到这些潜在的认同者。