联合国组织第一遭：国际劳工组织官方委员会出报告称深切关注新疆 北京驳斥

联合国属下的国际劳工组织发表一份报告称，劳动法专家委员会对中国特别是新疆的少数民族和宗教人士的待遇表示 "深切关注"，该组织独立专家委员会敦促中国改变政策方式。

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据法新社自日内瓦报道称，国际劳工组织中由20名独立专家组成的委员会负责评估国际劳工组织公约的适用执行情况，在这份旨在逐一评估各国遵守国际劳工组织公约情况的年度报告中，对许多中国官方文件中列出的 "政策方向 "表示深切关注。

在报告所附的详细答复中，北京再次断然拒绝了国际工会联合会（ITUC）在文件中提出的、被许多非政府组织出版物所证实的指控，特别是强迫劳动。中国政府反驳说，这些指责是 "虚假的和有政治动机的"。

据人权组织称，至少有100万维吾尔人和其他突厥语系的少数民族成员，主要是穆斯林，正在或已经被监禁在中国西北部的这个新疆地区的营地里。但北京说，这些是职业培训中心，旨在引导他们远离恐怖主义和分裂主义。

新疆维吾尔问题引起了国际社会的关注。一项禁止购买据称由中国维吾尔族人强迫劳动生产的产品的法律于12月在美国生效，美国指责中国对该少数民族进行种族灭绝。

国际劳工组织专家委员会要求北京 "重新定位职业培训和教育中心的任务"，这些中心目前遭指是 "基于行政拘留的政治再教育中心"。该委员会敦促中国确保职业培训和就业安置活动 "帮助少数民族和宗教少数群体（......）根据他们自己的利益和愿望，同时考虑到社会的需要"。

据法新社说，国际劳工组织的专家们还呼吁中国政府停止将 "去激进化的负担放在企业和工会组织身上，从而阻止它们发挥各自的作用（......）"。国际劳工组织委员会还要求中国当局详细介绍为遵守其在新疆职业培训中心的平等待遇或 "维吾尔族和其他少数民族在新疆以外地区求职时 "的国际承诺所采取的措施。

据中国政府在回应中称，"在中国政府领导下，新疆取得了巨大的进步"，并指责国际工会联合会 "无视新疆在经济发展、扶贫、提高生活水平和实现体面就业方面的进展。

据法新社，美国和英国都欢迎国际劳工组织的报告。美国国务院呼吁中国 "采取委员会要求的措施"，结束新疆的 "种族灭绝和反人类罪"。英国驻联合国日内瓦办事处大使西蒙-曼利对该报告表示欢迎，并呼吁中国 "允许联合国人权事务高级专员或其他专家不受阻碍地进入新疆访问"。

据该报道称，联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特早就要求允许她当场进行调查。中国方面拒绝任何关于联合国在新疆进行调查的想法，认为对该地区的任何访问都应该是 "友好的"。

人权高专办也将很快公布一份关于新疆人权的报告。