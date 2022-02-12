香港向北京提出5点请求 现阶段没有封城计划

香港政务司司长李家超12日晚表示，港府已向北京中央提出协助抗疫5点请求，中央全力支持港府采取一切措施遏制疫情，原则上接纳港府提出的整体方向。他并表示，现阶段没有封城计划。

广告 继续浏览后续

综合香港01、商业电台报导，李家超12日率团到深圳出席第二次大陆与香港新冠疫情专题交流会后，晚间9点举行记者会交代会面成果。

他表示，港府在会上提出5点请求，包括派遣大陆专家协助进行病理排查及分析工作、增加香港检测能力、协助建设检疫及隔离设施、提供快速抗原测试套装，以及提供口罩等抗疫物资。

李家超表示，会议气氛积极、开放及具建设性，中央全力支持特区政府，採取一切措施遏制疫情，愿意在各方面提供协助，会全面积极考虑特区提出的请求，原则上接纳请求的方向，并取得成果。

他说，中央及广东省会采取措施，保障香港生鲜食物、蔬菜和生活必须品的供应，也同意香港、广东共同成立5个专班，包括流行病学专家组、检测组、检疫设施组、医疗物资保障组，以及其他物资供应组，将尽快制定执行方案，针对性解决问题。

李家超并表示，港府现阶段没有封城计划，强调“动态清零”是保障市民生命及医疗设施运作的最有效方法。

他说，12日的专题交流会由港澳办副主任黄柳权主持，国家卫健委、中联办、广东省政府及深圳市委等，均有派代表出席。

李家超说，黄柳权转达了中央政府，特别是副总理韩正以及港澳办主任夏宝龙对香港疫情的关切，并对争分夺秒、全力抗疫的人员致崇高敬意，以及慰问香港同胞。

广东省政府也传达省委书记李希书的说话，指大家是一家人，帮助香港就是帮助广东。