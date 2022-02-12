2022年冬奥为何在北京办？

继2008年夏季奥运后，北京又于今年2月主办冬奥。中央社引述美联社分析指，北京这座以烤鸭、胡同与空气污染闻名的中国大城之所以成为全球首座举办夏奥与冬奥的“双奥”城市，背后包括多项原因。

广告 继续浏览后续

据美联社分析说，继充斥禁药丑闻的2014年俄罗斯索契（Sochi）冬奥后，包括挪威、瑞典等欧洲6国的潜在主办城市皆退出申办。索契冬奥510亿美元（约新台币1兆4233亿元）的惊人花费，也吓跑许多有意申办奥运的国家。国际奥林匹克委员会（IOC）在2015年投票决定2022年冬奥的东道国时，候选城市只剩下北京和哈萨克斯坦（Kazakhstan）阿拉木图（Almaty），最终北京以44票对40票险胜，雀屏中选。

为什么许多国家对主办冬奥兴趣缺缺？据美联社说，简单来说就是钱的问题。欧洲小国不愿负担庞大开销，在许多西方民主国家，政府也必须考虑纳税人的意见。瑞士东北部的圣莫瑞兹（St. Moritz）和德国慕尼黑（Munich）都是申辧2022年冬奥可能会有很高呼声的城市，但因选民在公投中反对而作罢。

挪威奥斯陆（Oslo）和瑞典斯德哥尔摩（Stockholm）也因经费或政治考量退出申办。

国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）2014年就曾坦言：“受到地理条件影响，主办冬奥的候选城市本就十分有限，何况全球经济目前正是困难时期。”

下届冬奥将在哪里举行？据中央社引述美联社说，下届冬奥预定于2026年2月6日至22日在意大利米兰-柯蒂纳戴比索（Milan-Cortina d\'Ampezzo）举办，并将在米兰举办开幕仪式。2030年冬奥主办城市尚未决定，目前考虑中的是曾主办夏季奥运的西班牙城市巴塞隆纳（Barcelona），以及曾在1972年主办冬奥的日本札幌。

冬奥主办城市如何选出？美联社解释说，根据国际奥会的新流程，将近100名国际奥会委员不再票选主办城市，而是由以巴赫为首的领导阶层做决定。更改规定的原因之一在于，2016年里约热内卢（Rio de Janeiro）和2020年东京奥运的选址都曾传出买票丑闻。

据国际奥委会主席巴赫当时指出，申办过程中产生太多落选者，许多城市为此投入数百万美元，最终却没能成功。据美联社指出，事实上，巴赫希望控制奥运选址一事，因为国际奥会如今重视的是已经拥有比赛场馆和饭店等设施的城市。通常符合条件的就是城市地区和以往主办过奥运的城市，这也包括北京在内。