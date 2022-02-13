中国年轻人：“灵活就业”其实是无奈的选择

中国官媒《光明日报》日前发表文章，指“灵活就业”是“多数年轻人的主动选择”，无需过度担忧，遭到众多批评。不少人表示，目前中国经济景气不佳就业难，“灵活就业”其实是无奈的选择。

广告 继续浏览后续

“灵活就业”一词见于中国官方文件，实际上就是一般中国民众口中的“自由业”。由于中国近2年来受新冠疫情影响就业不易，甚至被裁员，不少人转而投入网约车、外送等自由业，使“灵活就业”一词被普遍视为官方对“失业”的美化用词。

《光明日报》这篇以“年轻人选择灵活就业，无需过度忧虑”的文章说，灵活就业成为年轻人的“就业新选择”。不同于父祖辈，当下中国年轻人对单位、组织已不再抱有执念，他们更追求“合兴趣、匹配专业技能”的工作，更享受工作中的自主性以及工作、生活间的平衡。

文章又说，有人认为年轻人“灵活就业”，实则为“就业难”状态下的无奈选择。客观地说，这种“先就业再择业”的情况当然存在，但也不能以偏概全。也要看到，灵活就业也确是“多数年轻人的主动选择”。

但在中国网路上，这篇文章却打到了部分网友的痛处。最普遍的批评是，官媒似乎想要借由这篇文章，将年轻人求职无门下的“灵活就业”合理化，是卸责的手法。更有人怀疑，这篇文章是否代表中国官方鼓励年轻人投入网约车、外送等“灵活就业”领域？

有中国网友引述官方数据指出，到2021年7月最新一届高中、大学院校毕业生步出校园时，中国16到24岁者的失业率高达16%，显示这些毕业生面临毕业后就业难，农村青年进城找工作也难，投入“灵活就业”领域的人数自然大增，竞争转趋激烈。

同时，据中国人力仲介业者调查显示，2021年能提供“灵活就业”的职位中，“普通工人”就占约45%，其中包括一线作业员、建筑工、服务业从业员、清洁工、保全、帮佣、建物管理等。

分析指出，“灵活就业”反映最多的现实是失业率上升。而光明日报这篇文章提到的“灵活就业是主动选择”，其实是迫于无奈下的主动选择。在如今中国经济景气欠佳，民众对经济展望普遍保守甚至悲观下，文章的“主动选择”及“不用过度忧虑”等说词，便引起了网友众怒。