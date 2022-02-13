中国大专应届毕业生首度破千万 官方鼓励创业

2022年中国大专院校毕业生预计将达1076万人，是首次突破千万大关，但也带来严峻的就业问题。

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中国今年应届毕业生首度破千万。中国官方日前发布文件表示，要做好创业带动就业工作，为大学毕业生提供200万个优质职缺。

据中央社今天引述中新网消息说，中国国家发展和改革委员会等8部门联合印发“关于深入实施创业带动就业示范行动力促高校毕业生创业就业的通知”。内容提到，要发挥示范基地带动作用，尽力在2022年为大学毕业生提供200万个优质就业机会，为全国做好创业带动就业工作做示范。上述8部门还订立了“扶持高校毕业生创业就业普惠政策清单”，包括实施弹性学制、放宽学生修业年限、允许调整学业进程、保留学籍休学创新创业等。

这份通知要求，这项示范行动“要紧紧围绕促进高校毕业生创业就业展开”，帮助毕业生解决创业面临的突出问题，降低创新创业门槛，供给优质创新创业资源，创造更多优质就业机会，缓解结构性就业矛盾。通知特别提及要为女性毕业生，以及零就业家庭、享受城市居民最低生活保障家庭等群体找工作创造机会。

报道称，对招用毕业应届大学毕业生、签订1年以上劳动合约并为其缴纳社会保险费的小微企业，给予最长不超过1年的社会保险补贴。