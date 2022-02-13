中国更严控金融 两银行取消现金业务 存取现金降限5万

中国两家民营银行今年1月公告将停办现金收付业务，实体金融是否很快将不复存在，引起民间担忧。同时，银行对于存取大额现金的管理将趋于严格。人民银行、银保监会、证监会等三部门日前推出新规，3月1日起，个人到银行存取现金超过人民币5万元，需要核实身份，登记资金来源和用途。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，中国两家民营银行今年1月公告将停办现金收付业务，实体金融是否很快将不复存在，引起民间担忧。中国官媒今天刊文试图平息担忧，表示中国银行业的现金收付业务将长期存在，不需担心。

辽宁振兴银行和中关村银行1月宣布，将分别于3月1日和4月1日后停办现金收付业务，包括分行柜台及自动柜员机等都将关闭停用。虽然这两家银行属于地方小型民营银行，但仍引起民间议论与担忧。在中国大力推动数位货币的此时，有民众担心是否将有更多银行跟进，使实体金融于数年内消失。

希望降低民众的疑虑，官媒经济日报今天引述专家表示，民营银行停办现金收付业务是符合监管规定的。该报说，未来，可能将有更多的民营银行停办现金收付业务，但中国银行业的现金收付业务将长期存在，用户不需担心。

据中央社，然而，中国金融的数位化已经成为趋势，且有政策支持。广州日报日前报导，在中国人民银行最新印发的“金融科技发展规划(2022-2025年)”中，“数字（位）驱动”是金融科技发展的重要方向。

同时，银行对于存取大额现金的管理将趋于严格。人民银行、银保监会、证监会等三部门日前推出新规，3月1日起，个人到银行存取现金超过人民币5万元，需要核实身份，登记资金来源和用途。