国际奥委会：将公布俄花滑选手涉药事件判决结果

国际奥委会奥运会部主任克里斯托夫·杜比终于给出“俄罗斯花滑运动员涉药事件”的解决时间。他表示：“国际体育仲裁庭（CAS）13日召开听证会，裁决俄罗斯奥委会代表队花滑运动员涉药事件，他们也将于14日公布最终的判决结果。“

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15岁的天才少女卡米拉·瓦利耶娃2月7日参加本届冬奥会花样滑冰团体赛女子单人滑自由滑比赛，她以178.92超高分领先第二名坂本花织30分之多，但随后国际检查机构（ITA）——国际奥委会委托的北京冬奥会兴奋剂检测机构—发布公告称俄罗斯反兴奋剂机构（RUSADA）先宣布对瓦利耶娃临时禁赛（理由是斯德哥尔摩实验室2月8日确认瓦利耶娃2021年12月25日的样本呈阳性，违禁物为曲美他嗪），但同日俄罗斯反兴奋剂机构又宣布对其取消临时禁赛。俄罗斯反兴奋剂机构的做法惹恼国际滑联（ISU），国际滑联向CAS提出上诉，坚持禁赛瓦利耶娃。

瓦利耶娃属于《世界反兴奋剂条例》中“16岁以下受保护群体”，因此国际奥委会新闻发言人始终以“这是一个法律问题”来回应记者的询问。

据记者了解，自1996年亚特兰大奥运会起，CAS便在奥运会期间设立临时仲裁庭，用于迅速解决奥运期间的相关法律问题，而业内人士并不看好瓦利耶娃能摆脱禁赛——毕竟样本阳性是不争事实。

目前卡米拉·瓦利耶娃的名字还留在2月15日女子单人滑短节目出场名单当中（第26位出场），总共30位选手排名前24名晋级自由滑。

有记者表示13日上午看到瓦利耶娃参加了日常训练，但面对众多记者她没有作出任何回应便“很快离场”。