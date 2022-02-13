“小花梅”身份或仍有疑问：徐州8孩母是谁？

中国江苏省徐州市丰县一名生了8个孩子的母亲，被丈夫用铁链锁脖，事情在1月底曝光后引起舆论高度关注。徐州8孩母一案，尽管官方发布了4次通报，证实是人口拐卖并将3人刑事拘留，但仍有前调查记者实际走访后对当事人的身份存疑。

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据中央社今天报道说，徐州8孩母一案引发海内外关注。徐州官方在2月10日第4次发布相关调查，指近日经DNA检验比对，认定这名被拐卖的杨姓女子是来自云南省福贡县的小花梅。中国官方央视新闻称，杨女在1月29日送医治疗，状况为“偏执型精神分裂症”。

前调查记者马萨和铁木在12日发布“寻找小花梅”一文，指他们在8日开始在云南福贡县访查真相，当地已经开始了舆情控管。他们从县政府的朋友及当地人了解到：小花梅确实是亚古村人，小花梅还有一个同母异父的妹妹，徐州警方调取了8孩母和小花梅的妹妹的DNA进行检测对比。但是他们将网上曝光8孩母的影片给包括小花梅的妹妹、邻居在内的当地人看时，他们却认为无法从照片和口音辨认出杨女就是小花梅。

小花梅是傈僳族人，但文章引述南安建村宗教科的人士指出，影片中女子的口音，不是傈僳语，也不是怒族语。

据该报道，徐州官方7日第3次发布中曾说，他们“以亚古村为重点，扩大多个乡镇调查走访，并发布协查通告 ”，“还组织干部比照照片、口音”。但马萨指出，事实上亚古村就一条主街，人流也都集中在这里，当地商店和饭店的老板没人知道影片中女子，也都否认有人来调查过。

而警方在取了小花梅妹妹的血液并带走一件其母亲生前的衣服后，并没有将DNA鉴定结果告诉小花梅的家人。在这两名前调查记者的整个访查过程中，唯一指认小花梅即是铁链女的人，是一名醉汉。

根据这篇文章，小花梅确有其人，福贡县几个村子的拐卖事件也不少，但他们无法断定小花梅就是徐州8孩母。他们认为，应当让杨女说几句傈僳语让家人听听，这样可以协助证实。

中央社说，关于杨女的年龄也出现不同说法。小花梅的妹妹1988年出生，其母亲生前多次表示，小花梅比妹妹大9岁，以此来看，小花梅是1979年出生，现年约43岁。不过，央视新闻在此事件的报导中，有一个镜头是小花梅已经被安置在医院，床头的病例卡虽然将病患名字打上马赛克，末尾却写出“52”，意为病人52岁。