徐州8孩母案：海外“文明客厅”中严歌苓附和称“习近平就是人贩子” 遭微博禁封

旅美的中国人民大学社会学系退休副教授周孝正，11日在其网络节目“文明客厅”连线严歌苓，谈中国的人口拐卖问题。

华裔美籍作家严歌苓日前在网络节目谈到人口拐卖时，附和主持人所说的“习近平就是人贩子”，还爆粗口。今天新浪微博已无法搜寻“严歌苓”，但网络书店上还可以买到她的书。严歌苓是知名作家、编剧，电影剧本作品包括“天浴”、“少女小渔”、“芳华”等，小说有“陆犯焉识”等多部。

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据中央社今天报道说，严歌苓成微博禁搜字，才称“习近平就是人贩子”。徐州8孩母遭拐卖还被铁链锁脖一案，引发海内外关注，严歌苓先前曾为徐州8孩母事件写了一篇文章“母亲啊母亲”。旅美的中国人民大学社会学系退休副教授周孝正，11日在其网络节目“文明客厅”连线严歌苓，谈中国的人口拐卖问题。

两人谈到人口拐卖和领养的体制性问题，周孝正说，中国政府是“人贩子决策”，海外领养中国孩童必须付高价，说到激动处，他说“习近平就是人贩子”，严歌苓也说：“对，习近平就是人贩子，妈的。”

据该报道，这段影片昨天开始在推特上流传。今天在中国的社群平台新浪微博上，搜寻“严歌苓”已经找不到任何结果。收录词条的百度百科内，也已经搜不到“严歌苓”。不过，中国的网络书店如当当网等，都还能看到并购买严歌苓的作品。

报道称，有分析人士告诉中央社记者，严歌苓的作品在中国不会立刻下架，因为那样做“动作太大”，也容易让网友察觉。但是这些书是否能再版，则有待观察。