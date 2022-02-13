智能手机成瘾率排名 中国第一

手机已经成为现代人的必备物品，一项新的研究揭示了全球24个国家智能手机的成瘾率排名，中国排名第一，其次是沙特阿拉伯。

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这项研究由加拿大著名公立研究型大学—麦吉尔大学（McGill University）的研究人员进行，发表在《人类行为中的计算机》（Computers in Human Behavior）杂志上。

麦吉尔大学的研究人员收集了全球24个国家的近34,000名参与者在2014年至2020年间的智能手机使用数据，参与者的年龄在15至35岁之间，总体平均年龄为28.8岁，大多数参与者是女性（60%）。

研究人员针对每个国家智能手机的使用问题进行打分，分数从10到60。中国排名最高。排名第二的是沙特阿拉伯，其次是马来西亚，德国排名最后。

该团队研究了以前发表的81项关于青少年和年轻成年人使用手机情况的研究。结果显示，世界各地智能手机的使用问题都在增加，这可能会对年轻人产生“心理后果”。

随着智能手机的普及，现在孩子获得第一部手机的平均年龄是10岁，年轻人正变得越来越依赖他们的智能手机。

韩国大学的一项研究表明，对手机的依赖可能影响青少年的大脑。研究结果显示，沉迷于智能手机的青少年更有可能患上精神疾病，包括抑鬱症和焦虑症。