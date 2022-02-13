谷爱凌力拼北京冬奥第2金 美国籍还是中国籍争议随金延烧？

美国出生的北京冬奥选手谷爱凌日前代表中国队夺得金牌后，她的国籍问题却成为争议。外界质疑，谷爱凌并未有效放弃美国国籍就以中国国籍参赛，既不符中国法律，也有违奥运规定。尽管中国官方网络删除质疑，但随着谷爱凌力拼北京冬奥第2金，对她的各种关注也会升高。关于谷爱凌赴华参赛持哪一国护照入境，赛后回美国是否持有申请入境美国签证，以及2020年底被斯坦福大学录取，是以本国还是外国学生身份入学，也被提问。

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在美国加州出生、代表中国出赛的谷爱凌（Eileen Gu），要力拼她在北京冬奥的第2面金牌，但赛事今天因为大雪被迫延期至星期一上午9时30分进行。

谷爱凌上周在自由式滑雪大跳台的比赛摘金，她接下来将在北京西北方的张家口，参加自由式滑雪坡面障碍技巧赛。自由式滑雪坡面障碍技巧赛的资格赛星期天因大雪延期。

据中央社今天报道称，谷爱凌日前代表中国队夺得金牌后，她的国籍问题成为聚焦与争议。外界质疑，谷爱凌并未有效放弃美国国籍就以中国国籍参赛，既不符中国法律，也有违奥运规定。

此外，国际奥会及北京冬奥组委会官网对谷爱凌的英文介绍，也在她的国籍问题引发争议后出现删改，其中与“双重国籍”有关的叙述均遭删除，也启人疑窦。

该报道称，北京冬奥登场前，2019年起从美国队改穿中国队服上阵、拥有一半华人血统的谷爱凌，即受到中国大小官媒热捧，加上她积极使用微博等平台与网友互动，使她在中国的关注度迅速上升。在她8日夺得女子大跳台金牌后，更受到中国民众热情支持。但她“究竟是美国人还是中国人”的争议，却同时开始延烧。

中国驻纽约领事馆8日向媒体表示，谷爱凌“肯定须经过归化入籍或在中国取得永久居留权”才能代表中国队参赛。但据国际奥会10日向媒体表示，谷爱凌仅以“中国护照”通过冬奥参赛国籍资格审查。因此，谷爱凌是否有效放弃了美国籍而正式取得中国籍，至今依然不明。

同时，依中国“国籍法”，中国并不承认双重国籍，外国人要取得中国国籍必须先放弃原有国籍。而外界发现，谷爱凌2019年6月宣布加入中国队时未满16岁。依美国法律，未满16岁者无法自行决定是否放弃美国国籍。

因此，除非谷爱凌此后明确宣布放弃美国国籍，否则她便处于拥有“双重国籍”的灰色地带。而中国政府在谷爱凌国籍问题上扮演的角色，对内对外都将引发公平性的质疑。其他人若想入籍中国，都有可能要求比照办理；而其他国家则将质疑，是否只要官方特准发给外国选手护照，即可改替本国出赛？

而体育界人士更直指，根据奥林匹克宪章第41条规定，参赛运动员的国籍必须属于其代表国。若有其他国家对谷爱凌的国籍提出疑义，她在北京冬奥取得的任何奖牌、乃至于参赛资格，都将受到挑战。

据中央社引美国之音报道称，随着争议延烧，国际奥会及北京冬奥组委会对谷爱凌的介绍，都悄悄删去了对她国籍的叙述。同时，国际奥会官网在一篇题为“你不知道的谷爱凌的5件事”的文章中，明确提到谷爱凌“具有双重国籍”。但自10日起，“具有双重国籍”这句话也被删除。

美国方面目前并未对谷爱凌的国籍问题公开表示意见。但有分析指出，只要能说明谷爱凌此次前往北京参赛，离开美国及进入中国“拿的是哪国护照”，便可说明全貌。同时，她2020年底被斯坦福大学录取，是以本国还是外国学生身分入学？也可一窥究竟。