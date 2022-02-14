中国试图降低居高不下的人工流产率

中国正加紧行动来减少年轻女性中人工流产的情况，此举释放出官方对这种广为使用的做法态度有变的信号。此前人工流产长期以来是国家计划生育政策的一环。中国现在允许甚至鼓励一对夫妻生育三个子女。

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据华尔街日报今天报道说，中国试图降低高企的人工流产率。有政府背景的中国计划生育协会最近在一份工作要点中提到，要开展未婚人群人工流产干预专项行动，减少青少年意外怀孕和人工流产。计生协表示，其目的是促进生殖健康。中国的一些媒体近日报道了1月28日发在该协会官网上的这份工作要点。

当前中国正面临新生人口数量迅速下降的局面。中国现在允许一对夫妻生育三个子女，与独生子女政策相比堪称180度的政策转变。独生子女政策实施了几十年，其遗留问题之一是育龄妇女数量日益减少。过去几年里，中国已在关闭做人流的诊所，并拓展帮助夫妻怀孕的服务。

这份工作要点强调要“重塑多子女家庭养育文化”。据该报道，该工作要点不是政府指令，但反映了中国政府对如何提高新生人口数量的重视。其中通过干预来减少人工流产的措辞比中国政府以前的说法更有力。例如，中国国务院去年9月发布的一份发展纲要包含减少非医学需要的人工流产的目标，但未提及具体行动。

堕胎在中国是合法的，而且被大量使用，往往是作为遵守生育限制的一种方式。据国家卫生健康委员会的数据，1991年中国进行了大约1,400万次堕胎，当时有些地方采取了一些非常残酷的方式来执行独生子女政策。2020年，这一数字略低于900万。

一些研究人员称，中国的不孕不育率相对较高，堕胎的广泛使用可能有一定影响。根据北京大学研究人员最近的一项调查，约有18%的育龄夫妇受到不孕不育问题影响，而全球平均水平约为15%。

中国人口学家表示，该计划反映出一种观念，即广泛使用人工流产对生育能力有害，并表示该计划不应被视为预示将禁止堕胎。有很多中国年轻女性多次堕胎。

该报道称，不过，中国计生协这份计划中的措辞加剧了人权活动家和中国女权主义者的担忧，他们认为中国女性将更难获得堕胎的机会。《人权观察》(Human Rights Watch)中国部高级研究员王亚秋称，虽然不清楚中国将如何实施减少堕胎的目标，但鉴于中国政府有通过强制手段、有时甚至是使用暴力手段来限制女性生育权的过往，这无疑是一个值得关注的问题。