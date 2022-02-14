中资拟高价收购澳大利亚稀土公司 媒体警惕

中国企业盛和资源传出拟收购澳洲上市公司Peak Rare Earths Limited（PEK）的消息；澳洲媒体表示，这显示中国可能进一步紧掐全球稀土供应的命脉。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述澳洲金融评论报（The Australian Financial Review）消息说，在上海证券交易所上市的盛和资源（Shenghe Resources）拟斥资超过3900万澳元，购入私募股权基金Appian Capital所持有PEK的19.9%股权。据澳洲金融评论报表示，如果盛和资源成功收购PEK，中国将进一步掌握全球稀土供应的命脉。

据该报，PEK目前的业务范围包括坦桑尼亚（Tanzania）恩拉（Ngualla）矿区稀土开采计划，以及位于英国密得堡（Middlesbrough）的稀土冶炼厂等。

根据澳洲金融评论报解释，在全球17种稀土元素当中，80%产量来自中国，加上中国政府规定中国稀土开采与冶炼企业的生产上限，因此中国政府对稀土价格有很大的影响力。

消息说，澳洲金融评论报提到，如果按照盛和资源的出价进行交易，PEK的市值将会接近1亿9600万澳元；较PEK在11日收市时的市值高出24%以上。