从北京冬奥会看“归化”体育明星在中国两难的处境

美国加州旧金山出生的中国“归化”自由式滑雪选手、18岁的谷爱凌（Eileen Gu）在为中国获得第一枚奥运女子滑雪金牌后，在中国名声大噪。有分析表示，她要继续在中国事业上成功，就必须要按党的旨意说话办事。

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美国彭博社近日发表题为《谷爱凌的平等信息与中国的现实冲突》的报道。报道表示，曾在旧金山一所每年4万美金学费的私立学校就读的谷爱凌，6年前在学校发表演讲，反对社会对女性的模式化看法，鼓励女孩子去争取平等权益，展现与男孩子的平等的力量。

报道说，她的这个演讲在中国的微博上广泛传播，受到点赞和热捧。有粉丝留言说，“让我们一起努力成为更好的自我”，“为我们的权利打拼还不晚”。

报道表示，在中国的现实是，中共严厉防范任何不受其控制的事业，促进性别平等的社会运动几乎没有空间。

去年，中国网球高手彭帅发表博文披露与前中共政治局常委、前副总理张高丽的不伦关系，以及被迫发生性关系的指控，立即遭到审查当局的全网封锁。而近年在中国新生的“米兔”运动（我也是#MeToo）很快便被当局清剿殆尽。大到中国的高层政治，在最有权势的中共25人政治局内，只有一名女性，而且看来今年也要退休。

在北京冬奥会期间，谷爱凌在被问道彭帅的问题时称彭帅很“高兴和健康”，尽管国际女子网球协会多次对彭帅的安危表示担忧。谷爱凌还有意避开评论有关西方国家对新疆发生“种族灭绝”的指控。她还对有关她国籍和效力中国队决定的提问，尖锐回应批评者，指她们是“未受教育”或不可能“赢奥林匹克奖牌”。

报道援引人权观察组织资深中国研究员王亚秋的话说，“谷在中国有一个巨大的平台”，但是“是以她不能偏离在任何事情上的官方立场为条件的，包括在妇女问题上”。王亚秋补充说：“赋予妇女权利固有地相悖于国家的控制。”

报道说，中共喉舌人民日报旗下的环球时报在谷爱凌获得金牌后表示，18岁的谷爱凌像多数其他新时代中国中国青少年一样，热爱社交媒体、美食、旅游和时装。但是，现实却是有点不同。

首先，多数中国青少年无法登陆在防火墙内被封锁的美国社交媒体Instagram(即时电报)。谷爱凌有近百万的Instagram粉丝。在谷爱凌被告知这一点后，她回复说任何人都可以下载VPN（虚拟私人网络）软件。但是，这在中国是非法的。谷爱凌随后删除了这条贴文。

报道表示，谷爱凌生长和穿梭于美国加州和北京的“精英”社会，有一位在美国做风险投资的母亲，外公则是中共的一位高官。

报道说，同样是美国出生和长大的中国“归化”女子花样滑冰选手朱易因连续两日参赛时失误，拖累了中国队，则被中国数亿网民刻薄地辱骂。这表明，谷爱凌作为归化运动员的平台是基于只能获得最高的成功之上的。

另有分析表示，已经证实放弃美国国籍、在天安门发誓“为国争光”的花样滑冰选手朱易连续两日在参赛时失误，数小时内引来2亿嘲讽和网暴海啸，她是因为未能为国争光赛场出丑而被网暴吗？