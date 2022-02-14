张展狱中传健康状况改善

因报道武汉疫情被判入狱的中国公民记者张展，曾因绝食抗议而生命垂危。张展关注组发起人日前表示，张展的母亲今年1月底曾探望张展，指张展身体明显好转，开始自行进食，且可行走。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述消息报道说，张展传健康状况改善，开始自行进食。据“张展关注组”发起人王剑虹12日在推特（Twitter）发文，指张展母亲邵文侠和张展的辩护律师张科科曾透过视讯通话，邵文侠看上去没有以前那么忧虑，脸上有些笑容。

王剑虹指出，张母1月28日曾到上海市女子监狱，以视讯方式与张展见面。据张母表示，在视讯中看到最大的不同是张展身体明显好转，开始自主进食，不再被灌食。张展之前因长期绝食导致肠胃疼痛，现在稍有恢复，且可自行行走不需要他人搀扶，也愿意在监狱里面做一些手工。

据王剑虹表示，张展母女的视讯通话只有20分钟，而张展也较牵挂父母家人，并请父母保重身体。王剑虹还表示，此前张母曾于2021年11月底及12月底，在同一所监狱与张展透过视讯见面。张展仍有2年3个月刑期。

据中央社说，张展在2020年2月以公民记者身分前往湖北省武汉市，报道武汉新冠肺炎病毒疫情。她使用社群媒体报道政府官员如何监禁独立记者，以及骚扰新冠病毒确诊病患的家人。张展在同年5月被中国当局带走后被拘留在上海，且被控“寻衅滋事罪”，判处4年有期徒刑。张展为表抗议在狱中绝食，当局一度以鼻胃管对她插管喂食。据消息，张展曾出现严重营养不良，身高177公分的她，体重曾跌至不到40公斤，走路需要旁人协助，甚至无法抬起头，一度性命垂危。张展的家人持续向狱方申请保外就医未果。

美国、欧盟、德国与联合国人权事务高级专员办事处及众多非政府组织相继发声声援张展，呼吁中国无条件释放她。