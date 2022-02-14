徐州八孩母激起民愤 作家吁解散“装瞎”的妇联文联

徐州八孩母事件在中国新年期间不断发酵，官方在压力下，接连发布4份通报却越描越黑，几份通报说辞自相矛盾、漏洞百出，令网友的怒火不断高升；2月13日，河南风雅颂置业有限公司总裁曹天在社交媒体呼吁，即刻解散不作为的全国妇联及文联。

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曹天称，徐州丰县铁链女事件已成为全国乃至全球关注的热点事件。迄今为止，没有看到县市省及国家妇女组织对此说一句关切的话，同时也没有看到体制内的任何一个作家画家音乐家的任何发声。国家财政的每一分钱都是民众的血汗钱，不应该养这样一群在民众灾难面前麻木沉默的冷血动物。

曹天希望自己的诉求能被网友转发。

江苏省徐州市丰县一名生了8个孩子的母亲杨某侠，被丈夫用铁链锁脖拴在破屋内，事情在1月底曝光后引起舆论高度关注。

徐州官方在2月10日第4次发布相关调查，指近日经DNA检验比对，认定这名被拐卖的杨姓女子是来自云南省福贡县的小花梅。中共党媒央视新闻报导称，小花梅在1月29日送医治疗，状况为“偏执型精神分裂症”。

前调查记者马萨和铁木在2月12日发布《寻找小花梅》一文，这篇调查中指出：亚古村当地很多人都不能确认网络上的“八孩母”的照片就是小花梅；而且很多当地人都表示，并没有受到外地官方的走访；而且还有很多人表示，小花梅视频里的口音，并不是当地口音等等。

但是对比之前的丰县通报，通报则中是已经确认“八孩母”就是小花梅，而且通报还表示，这是走访了大量村民得出来的结论，而且还用DNA技术进行了身份比对确认，等等。

上述调查报导称，警方在取了小花梅妹妹的血液并带走一件其母亲生前的衣服后，并没有将DNA鑑定结果告诉小花梅的家人。

而在这两名前调查记者的整个访查过程中，唯一指认小花梅即是八孩母的人，是一名醉汉。

根据这篇文章，小花梅确有其人，福贡县几个村子的拐卖事件也不少，但他们无法断定小花梅就是徐州8孩母。他们认为，应当让八孩母说几句傈僳语让家人听听，这样可以协助证实。

此外，关于八孩母的年龄也出现不同说法。小花梅的妹妹1988年出生，其母亲生前多次表示，小花梅比妹妹大9岁，以此来看，小花梅是1979年出生，现年约43岁。不过，央视新闻在此事件的报导中，有一个镜头是小花梅已经被安置在医院，床头的病例卡虽然将病患名字打上马赛克，末尾却写出“52”，意为病人52岁。

种种迹象显示，不排除徐州官方为平息民间舆论而草草发布第四份经不起推敲的通报。面对官方和媒体不作为，湖南有民众近日在街上拉横幅呼吁当局彻查事件。就连徐州商品都遭到网友的抵制。淘宝有电商发帖称，因为商家地点显示徐州，被要求退货。还有买家询问卖家从哪裡发货，对方回答徐州，于是买家表示不买了，徐州名声不太好。