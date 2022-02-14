李克强强调粮食与菜篮子

中国全国春季农业生产暨加强冬小麦田间管理工作会议于13日在山东德州市举行，国务院总理李克强对于会议做出批示，强调确保“菜篮子”与“确保全年粮食丰收至关重要”。确保粮食安全是目前中国的重要政策之一，李克强在去年就曾多次针对粮食安全与农业御灾能力相关议题做出指示。

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据中央社今天报道称，中国国务院总理李克强13日再次强调稳定粮食播种面积、确保“菜篮子”，全年粮食产量维持至少1.3兆斤（6.5亿吨）。稳字当头，确保粮食供给早已是中国的“大事”。

中国官方消息说，国务院总理李克强的批示指出，当前冬小麦的苗情偏弱，促弱转壮任务繁重，要因地、因苗抓好春季田管，做好病虫害防控和极端天气应对防范，力争夏粮再获丰收。同时要加强农业生产扶持力度，保障农资生产供应、稳定农资价格，加强农业技术指导，保证春耕备播顺利开展。

李克强强调，要稳定粮食播种面积，统筹肉蛋菜等菜篮子产品生产，加强耕地保护和高标准农田建设，深入实施种业振兴行动，确保全年粮食产量继续保持在1.3兆斤以上，确保粮食安全。

该报道称，确保粮食安全是目前中国的重要政策之一，李克强在去年就曾多次针对粮食安全与农业御灾能力相关议题做出指示。去年5月间，李克强主持国务院常务会议时就曾提及，保障粮食安全事关国家安全和发展大局，是推进农业农村现代化的首要任务。“保障好中国14亿人的粮食安全，就是对世界巨大贡献。”

随后，于去年11月举行的全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议，李克强做出批示，要求加快建设一批重点水利工程，进一步提高农业抵御自然灾害能力和综合生产能力。