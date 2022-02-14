法庭裁定俄花滑选手继续参赛冬奥 引发不满

2月14日，国际体育仲裁法庭（CAS）宣布，药检不合格的15岁俄罗斯花样滑冰选手卡米拉·瓦利耶娃（Kamila Valieva）获批继续参加北京冬奥会女子花样滑冰比赛。这一裁决引发强烈不满。

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在北京冬奥会主新闻中心的发布会上，CAS祕书长马修·里布（Matthieu Reeb）表示如果阻止15岁的瓦利耶娃在北京冬奥会参赛，对她会产生无法弥补的伤害。

据《华尔街日报》报导，国际体育仲裁法庭做出裁决的依据似乎是反兴奋剂法规中一条相对较新的条款的新颖解释，这种新的解释创造了更多的空间，可针对“受保护人”（尤其是16岁以下的运动员）达成自动停赛之外的解决方案。

在CAS宣布裁决后不久，美国奥运会和残奥会委员会（USOPC）在一份声明中强烈反对这一决定。

“我们对这一决定发出的信息感到失望”，USOPC首席执行官赫士兰德（Sarah Hirshland）说，“保护体育运动的诚信，并以最高标准要求我们的运动员、教练员和所有相关人员，是整个奥林匹克社区的集体责任。”

“运动员有权知道他们是在一个公平的环境中进行竞争。不幸的是，今天，这一权利正在被剥夺。这似乎是俄罗斯系统性地、普遍地无视纯洁体育的又一回。”赫士兰德继续说道。

NBC北京冬奥会花样滑冰分析员、1998年冬奥会女子单人滑金牌得主利平斯基（Tara Lipinski）说：“我坚决反对这个决定。最后，有一个阳性测试，在我看来，毫无疑问，她不应该被允许参加比赛。无论年龄或测试时间（和）结果如何。我相信这将给我们的运动留下一个永久的疤痕。”

“这是对奥运会、对我们的运动、对每一个曾经正直地参加过奥运会的运动员的一记耳光。”利平斯基补充说，进入奥运会是很难的，任何试图寻找简单方法的人都是错误的，不应该允许其在奥运会上竞争。

瓦利耶娃在去年圣诞节期间被检测出对违禁药物“曲美他嗪”呈阳性，但结果直到2月8日才被报告，即在冬奥花样滑冰团体赛结束后但在颁发团体项目奖牌之前。

瓦利耶娃被俄罗斯反兴奋剂机构（RUSADA）临时禁赛，但在瓦利耶娃申诉后，该机构解除了禁令。世界反兴奋剂机构（WADA）和国际滑联（ISU）向CAS提出上诉，要求恢复对瓦利耶娃的禁赛令。14日，CAS作出了对瓦利耶娃有利的裁决。