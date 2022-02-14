滴滴据报几乎全线业务都将裁员 总体比例约为20%

据《晚点 LatePost》2月14日报导，近日，滴滴网约车、两轮车、货运等出行业务的主管都收到了裁员通知。国际化部门尚未受影响，还在持续招人中。自动驾驶也没有裁员。

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报导援引一位滴滴人士的话说：“先是部门leader通知，再是HR通知。”整个裁员计划将会非常迅速地执行。裁员通知将在2月底完成。这一次各部门裁员比例不一，总体裁员比例约为20%，职能和业务线都要背负裁员20%的指标。裁员补偿为法定标准N+1。

一位滴滴员工称，滴滴的年终奖于2月底才会发放，一些被裁员工的年终奖或将受影响，2月底仍在职的员工年终奖按照绩效正常发放。不过 2021年滴滴被信息安全审查，市场规模下滑，员工年终奖本来就会受到影响。一些员工认为，被裁员可能也是一个不错的选择，“裁员大礼包怎么都比年终奖多。”

报导称，滴滴员工手中的股票价值也大幅缩水。目前滴滴的市值只有 188.4 亿美元，低于2016年融资估值。员工手中股票的价值比滴滴上市后的高点少了75%。

据了解，2018年两起顺风车恶性事件后，滴滴也有过一次规模较大的裁员，主要动作是聚焦主业，对非主业关停并转。整体裁员为公司人员规模的15%，达 2000人。但那次被裁掉的滴滴员工拿到N+2的补偿金。

报导提及，这一次国际化部门不在裁员范围内。一位滴滴国际化人士说，国际化还在大量招人。滴滴和Uber在海外交锋初有成效。据《晚点 LatePost》了解，滴滴国际化出行业务经过近4年的发展，在2021年底，和Uber在拉美的市场份额基本持平。

不过，报导指出，滴滴国际化的业务可以照常开展，但也要取决于集团是否能持续提供资金支持。滴滴的对手是现金更充沛的全球网约车巨头Uber。仅2021年三季度，滴滴国际业务就亏损18亿元。如果要在更多地区获得增长，滴滴还需要继续投入。​​​​