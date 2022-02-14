美剧“老友记”在华被审查：粉丝很生气

广受观众喜爱的美剧《老友记》的六位主演——由（从左到右）大卫·施维默、丽莎·库卓、马修·佩里、柯特妮·考克斯、詹妮弗·安妮斯顿和马特·勒布朗。

中国有关部门对美剧 "老友记 "的审查，将剧中有关女同性恋的内容删除，引起该剧粉丝的愤怒，而在社交网络上的吐槽也已经被删除。

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上周五，粉丝期待已久的美剧 "老友记 "重新出现在中国的视频网站上，但当粉丝们发现剧中的一位女性角色所有与同性恋有关的内容都被消失了的时侯，该剧的播放被中断。

在微博上，"老友记被审查 "的标签出现了数千万次，瞄准了是由哔哩哔哩（Bilibili）、腾讯视频、爱奇艺和优酷等视频平台播出的“老友记”第一季第二集的修改内容。

一条已经吸引了超过17.7万个 "赞"的网友帖子写道： “我发现所有关于罗斯（剧集主要人物）的前妻卡罗尔是同性恋的对话都被剪掉了”。

法新社指出，近年来，中国政府加强了对性、暴力和政治等 "敏感 "主题的审查，特别是对进口作品的审查。这种做法引起了一些网民的嘲讽。

另一位微博博主就夸赞说： "为什么要谈论同性恋呢？这种事情在这里（中国）并不存在，这里有永恒的完美统治。在政府的领导下，每个人都很幸福"。

这些批评已经从社交网络上删除了，"老友记被审查 "这个颠覆性的搜索词在周日被"为什么老友记这么受欢迎"取代。

从1994年到2004年播出的"老友记 "在中国很有名，有数百万人通过DVD视频光盘观看了这部美剧。很多中国年轻人说，他们是在 "老友记 "的帮助下学习英语的，搜狐视频在2012年至2013年期间已经播放了未经审查的"老友记 "。

法新社指出，对 "老友记 "剧集的修改，很难说是否是有关当局强加的。

2019年，《波西米亚狂想曲》在中国播出的版本中，有关皇后乐队主唱弗雷迪-墨丘利同性恋性行为的几个场景也被删除。

最近，美国电影大卫-芬奇的执导的大片《搏击俱乐部》的结尾被截断修改，播出的版本与原作相反，在中国电影观众中引起了震惊，引发一片哗然之后，结局终于被恢复了。

此外， 一些美国制片人有时会自行剪掉电影或电视剧中的场景，以此希望获得进入中国市场的批准。