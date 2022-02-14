美媒关注谷爱凌 敦促身处高海拔地缘政治滑雪道不容有错

加州出生、18岁滑雪选手谷爱凌代表中国拿下北京冬奥金牌，引发国籍争议风波。美媒指出，谷爱凌身处高海拔的地缘政治滑雪道，不容有错。

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据中央社报道称，谷爱凌（Eileen Gu）来自旧金山，上周在北京冬奥自由式滑雪大跳台的比赛摘金。谷爱凌在中国享有盛名和支持度，高报酬的商品代言让她的脸孔在中国四处可见。除了滑雪的超优表现，她还跨足模特儿的副业。另外，她在旧金山当地就读高中，成为该校第一位3年毕业的学生，而美国高中为四年制。她获得斯坦福大学的入学许可，延迟一年就读，将在今年秋天成为大一新鲜人。

美国“旧金山纪事报”12日报道中形容，“谷爱凌身处高海拔且滑溜的地缘政治滑雪道 ，几乎没有犯错的余地”(straddling a slippery geopolitical slope at high altitude with little room for error)。报道称，谷爱凌在中国闪闪发亮，但如果与中国当局发生冲突，她的世界可能会迅速改变。“看看网球明星彭帅就知道了”，彭帅指控一位共产党的高层与她发生不伦关系，接着失踪数星期，现在彭帅不但被噤声，更受到严格控制在奥运会上公开露面。

美国“旧金山纪事报”这篇报道提到，谷爱凌3岁时已在知名滑雪度假胜地塔霍湖（Tahoe）的滑雪场练习，8岁加入自由滑雪队。她在高中时还参加学校的跑步队，她告诉跑步教练马尔兹（Carin Marrs）和她的高中学姊及好友森卡尔（Ella Shenkar）“因为中国没有女性的雪地运动员典范，而美国很多”，15岁时做了相关决定。

中央社说，谷爱凌选择代表她母亲的出生地中国出战冬奥，回避有关国籍的问题而受到抨击，美国的媒体圈有人说她是叛徒或中国共产主义的工具，美国老牌体育杂志“运动画刊”（Sports Illustrated）写道，“谷爱凌得到金牌，中国得到棋子”。

旧金山纪事报的报道指出，谷爱凌的阵营试图控制讯息，她的妈妈谷燕要求除非文章发表前先看过，否则不接受纽约时报访问，而纽时拒绝了。且在对其他媒体受访时避谈尖锐的问题。

国际奥会10日向媒体表示，谷爱凌仅以“中国护照”通过冬奥参赛国籍资格审查。同时因中国不允许双重国籍，而谷爱凌2019年6月宣布加入中国队时未满16岁。依美国法律，未满16岁不能自行决定是否放弃美国籍。谷爱凌有没有美国籍尚不清楚。

据这篇报道评论，谷爱凌不是第一个为他国出赛奥运的美国运动员，过去通常发生在进不了美国队的运动员身上，他们有人透过父母的出生国找到前往奥运的路径，但谷爱凌已经是世上最优秀的运动员却转换国籍。

美国国家广播公司（NBC）曾报道，阿肯色州出生、31岁女篮球员安德森（Yvonne Anderson）不是全美前12强，进不了美国女子职篮，后来她代表塞尔维亚（Serbia）国家队，去年夏天到东京参加奥运。另外，曾在2014年和2018年代表美国队参赛的滑雪选手肯伍锡（Gus Kenworthy）拥有双重国籍，他现在代表英国参赛。